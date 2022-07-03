Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki yönü kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametlerden iki yönlü izin veriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Çorum- Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Torbalı-Kemalpaşa yolunun 14-16. kilometrelerinde İzmir- Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Nallıhan- Beypazarı yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 26. kilometresinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle Yeniçağa istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çankırı- İskilip yolunun 10-20. kilometrelerinde (Dedeköy mevkisi) meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Erzurum- Pasinler yolunun 27-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.