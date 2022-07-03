Kara yollarında durum - Son Dakika
Üye Girişi

Kara yollarında durum

03.07.2022 08:55
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki yönü kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametlerden iki yönlü izin veriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Çorum- Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Torbalı-Kemalpaşa yolunun 14-16. kilometrelerinde İzmir- Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Nallıhan- Beypazarı yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 26. kilometresinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle Yeniçağa istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çankırı- İskilip yolunun 10-20. kilometrelerinde (Dedeköy mevkisi) meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Erzurum- Pasinler yolunun 27-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

YORUMLAR
500
Tunç Soyer ve Oğuz Kaan Salıcı'dan Konyalılar Federasyonu'na Ziyaret Tunç Soyer ve Oğuz Kaan Salıcı'dan Konyalılar Federasyonu'na Ziyaret Son dakika haber | İzmir'de çatı yangını hasara neden oldu Son dakika haber | İzmir'de çatı yangını hasara neden oldu
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Güzelbahçe, Beypazarı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 09:02:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement