Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe- Urla kavşakları 2-8. kilometrelerinde, Çeşme-İzmir istikametindeki ekolojik köprü yapımı çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Haymana Kavşağı-Haymana bağlantı yolundaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Polis Akademisi kavşakları 14-17. kilometreleri ve Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Konya istikameti ile Çankaya Kavşağı'nın Konya katılım kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Polatlı-Haymana yolunun 21-29. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34 (Taşucu mevkisi) ve 50-54. kilometrelerindeki (Boğsak mevkisi) yürütülen patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Çavdır- Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Söğüt-Çavdır istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama, Kars- Kağızman yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.