Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

28.09.2022 08:24
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe- Urla kavşakları 2-8. kilometrelerinde, Çeşme-İzmir istikametindeki ekolojik köprü yapımı çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Haymana Kavşağı-Haymana bağlantı yolundaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Polis Akademisi kavşakları 14-17. kilometreleri ve Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Konya istikameti ile Çankaya Kavşağı'nın Konya katılım kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Polatlı-Haymana yolunun 21-29. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34 (Taşucu mevkisi) ve 50-54. kilometrelerindeki (Boğsak mevkisi) yürütülen patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Çavdır- Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Söğüt-Çavdır istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama, Kars- Kağızman yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

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Kaynak: AA

Polis Akademisi, Güzelbahçe, Haymana, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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