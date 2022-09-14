Kara yollarında durum

Sorgun- Çekerek yolunun 8-18. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu 'nun Selimpaşa Kavşağı ile Mahmutbey Gişeleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Çanakkale, Aliağa, Güncel, Son Dakika

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