Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eflani ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak muhtarlarla bir araya gelen Gürel, muhtarların şikayet, talep ve önerilerini dinledi, aldığı notları kurum müdürlerine aktardı.

Gürel, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Eflani ilçesine ataması yapılan ve geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Kaymakam Vekili Burak Öz'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ayrıca Gürel, Mevlid-i Nebi Haftası dolaysıyla İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve ilçe müftülerini makamında kabul etti, yapımı tamamlanarak yeni ve modern binasında hizmet vermeye başlayan PTT Karabük hizmet binasında incelemelerde bulundu, Soğuksu Mahallesi muhtarı Hüseyin Yavuz ve Soğuksu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklığından organize edilen ve 2023 eğitim vizyonu kapsamında Karabük'teki meslek ve teknik Anadolu liselerinin öncülüğünde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Fuarı Kent Meydanı Belediye Nikah Salonunda açıldı.

İlimiz merkez ortaokullarında öğrenim gören tüm 8. sınıf öğrenci ve öğrenci velilerine yönelik düzenlenen fuar açılışına Vali Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, kurum müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Fuat Gürel ve beraberindeki protokol üyeleri açılış sonrası öğrenciler tarafından hazırlanan stantları gezerek yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

KBÜ Diş Hekimliği birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıfında eğitim gören yaklaşık yüz

öğrenci, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle beyaz önlüklerini

giydi.

Tören kapsamında ayrıca "Diş Hekimliği Fakültesi Fantom ve Preklinik Laboratuvarı Diş Hekimliği Fakültesi Fantom ve Preklinik Laboratuvarı" açıldı.

KARDEMİR'de inceleme

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı ve beraberindeki teknik heyet bugün Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) ziyaret etti.

Toplantıda, Önce İşletmeler Genel Müdür Yardımcımız Hasan Akbulut, Teknik Hizmetler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcımız Mansur Yeke, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcımız Reyhan Özkara ile bağlı kuruluşumuz KARDÖKMAK Şirket Müdürü Murat Canbaz ve pazarlama ekiplerimizle bir araya gelen konuk heyet, Milli Seferberlik çerçevesinde gemi ve denizaltı üretiminde kullanılacak olan ekipmanların üretimiyle ilgili olarak şirketimizin ve bağlı ortaklığımız KARDÖKMAK'ın üretebileceği ürünler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Yerli üretimin ülke açısından desteklenmesi gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, ülke savunma sanayisinde kullanılan ekipmanlarda şirketin ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla ilerleyen süreçte teknik heyetin Tersaneler Genel Müdürlüğünde incelemelerde bulunmasına karar verildi.

Toplantı sonrası fabrikada incelemelerde bulunan heyet ünite yöneticileri tarafından detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

Gezi sonrası KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ile de bir araya gelen Tuğamiral Mehmet Sarı, bir süre sohbet etti.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Kreş öğrencileri tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinliği düzenlendi.

Karabük Belediyesi Atatürk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi Kreş öğrencileri tarafından düzenlenen programa, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Keskinci ve öğrencilerin velileri katıldı.



Öğrenciler tarafından oluşturulan Atatürk Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program öğrencilerin şarkılar söylemesi ile sona erdi.

Karabük'te belediye çalışmaları

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Kapullu ve 100. Yıl mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Kapullu Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışması yapan ekipler, 100. Mahallesi'nde asfalt döktü.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Safranbolu Belediyesinden kandil simidi ikramı



Safranbolu Belediyesi tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından belediye binası önü ve Tarihi Çarşı belediye binası önünde kandil simidi ikram edildi.



Safranbolu Belediye Başkan Vekili Onur Varlı, Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin'in de katıldığı kandil simidi ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gelenek ve göreneklerine sahip çıkan bir millet olarak geçmişten kalan ananeleri devam ettirdiklerini belirten Varlı, "Her kandilde olduğu gibi bu gün de vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunduk. Ben bu vesileyle bir kez daha Mevlit Kandili'nin vatanımıza, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, Safranbolulu hemşehrilerimin kandillerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Başkan Vergili'ye ziyaret

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Dizdar, Karabük Özel Sektör Demirçelik Haddecileri Derneği Başkanı Pehlivan Baylan ve iş adamı Ahmet Soykök, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Başkan Vergili, Dizdar, Baylan ve Soykök'e ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.