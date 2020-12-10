Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türk Kızılay Karabük Şubesi'ni ziyaret etti.

Türk Kızılay Karabük Kan Bağış Merkezi'nde immün plazma kan almada kullanılan makine hakkında bilgi alan Vali Gürel, immün plazma bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Gürel, tüm vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili tedavi yöntemleri arasında yer alan immün plazma tedavisi için kan bağışı çağrısında bulundu.

KAR-VAK'tan örnek davranış

Ankara Karabüklüler Vakfı (KAR-VAK), ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanan giyim malzemelerini Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti.

Vali Fuat Gürel, KAR-VAK Yönetim Kurulu tarafından temin edilerek Karabük'teki ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere gönderilen giyim malzemelerinin adetleri ve türleri hakkında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz'dan bilgi aldı.

Gürel, "İlimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere gönderilen giyim malzemelerinin temin edilmesinde organize ve öncülük eden başta Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi KAR-VAK Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin olmak üzere KAR-VAK Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Yücel, yönetim kurulu üyeleri, vakfımızın tüm üyelerine ve destek olan herkese Karabüklü hemşehrilerim adına teşekkür ederim." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş'tan okul ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Çelik İş Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette, okul müdürü Görkem Dağ'dan okulun fiziki durumu hakkında bilgi alan Akbaş, öğretmenlerle bir süre sohbet ettikten sonra EBA üzerinden canlı ders gören öğrencilerin dersine katıldı.

"Kan ve Plazma Hayattır" kampanyası

Karabük'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Karabük Şubesi işbirliğinde "Kan ve Plazma Hayattır" kampanyası gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Karabük Kan Bağış Merkezi'nde düzenlenen kampanyaya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli yönetici, öğretmen ve personel katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.