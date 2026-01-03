Karadeniz\'de Hamsi Avı Azaldı

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, Karadeniz'de son dönemlerde hamsi avının azaldığını belirterek, "Bu sezon palamut balığının da olmayışı nedeniyle balıkçı gemileri, hamsi stoklarının üzerinde yoğun bir av baskısı oluşturdu. Hamsi sürüleri Gürcistan kara sularına göç etti" dedi.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül 2025'te sona ermesiyle balıkçılar, tekne ve gemilerle denize açılarak av sezonu boyunca avladıkları balıklarla karaya dönüyor. Karadeniz'de bu sezon palamut avında istediğini bulamayan balıkçılar, sezona hamsi avıyla devam ediyor. Son haftalarda ise balıkçı gemileri, karaya az miktarda hamsiyle dönüyor. Bölgede balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsi, fiyatı 150-200 liradan satışa sunuluyor.

Karadeniz'de hamsi avının azaldığını vurgulayan Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, palamut balığı olmaması nedeniyle hamsi sürüleri üzerinde av baskısı oluştuğunu belirterek, "Bu sezon balıkçılarımız, palamut avında istedikleri verimi alamadı. Neredeyse palamut avı hiç yapılamadı. Hamsi ise az da olsa bir av yapıldı. Bu hamsi avı ise normalde kıyıya yakın bölgelerde yapılıyordu ama bu sezon 30-40 deniz mili açıklarında hamsi sürüleri avlandı. Bu sezon palamut balığının da olmayışı nedeniyle balıkçı gemileri, hamsi stoklarının üzerinde yoğun bir av baskısı oluşturdu. Şu anda ise hamsi sürüleri göçünü tamamlamak için Gürcistan kara sularına geçti. Hamsi stokları, Gürcistan kara sularında kışlama sürecini geçirecektir. Bizim bazı balıkçı gemilerimiz de bu sürüleri takip ederek, Gürcistan kara sularına yakın bölgelerde yoğun av baskısını sürdürmeye devam edecektir" dedi.

'DENİZ SUYU SICAKLIĞI VE BESİN SORUNU YOK'

Hamsi stokları için Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının normal seviyede olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, "Hamsiler için denizimizde besin sorunu yok. Bölgemize yağan yağmurlarla birlikte ırmak ve nehirler üzerinden ormanlardan denize bol miktarda besin maddeleri ulaştı. Yani deniz suyu sıcaklığı ve besin konusunda Karadeniz'de her şey normal" diye konuştu.

Prof. Dr. Aydın, son yıllarda avlanan hamsilerin boy ve iriliğinin ise geçmiş yıllara kıyasla küçüldüğünü belirtti.