Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 7 ilde .... yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Rize

Rize İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere 329 köy yolu merkeze bağlı bazı mahallelerdeki ara sokaklar kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl merkezinde dünden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu ise kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaştı. Belediye ekipleri, vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve yol kenarlarında çalışmaları engellememeleri için araç parkı yapmamaları konusunda uyardı. Yetkililer kar yağışı boyunca otoparkların ücretsiz olduğunu vatandaşların araçlarını parklara çekebileceğini kaydetti. ekipler 35 iş makinesi ile mahalle yollarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksaklık yaşanmaması için özellikle Karadeniz Sahil yolu geçişinde yoğun çalışma yürüttüğü bildirildi. Ekipler Ovit Dağı Tüneli Sivrikaya Bölgesinde yoğun kar yağışına rağmen aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Ayder Yaylasına ise ulaşımda aksamaların yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan fındıklı ilçesinde otomobilleri ile off-road yapmaya giden bir grubun çığ nedeni ile geri dönemediği, İl Özel idare ekiplerinin iş makineleri ile yollarını açtığı bildirildi.

Artvin

Artvin'de etkili olan yar yağışı, şehir merkezi, ilçe ve köylerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Artvin İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre il genelinde 186 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl genelinde iki gündür etkili olan yağış nedeniyle merkezde 21, Ardanuç'ta 30, Arhavi'de 25, Hopa'da 8, Kemalpaşa'da 12, Borçka'da 38, Murgul'da 9, Şavşat'ta 33, Yusufeli'nde de 10 köye ulaşım sağlanamıyor.

Özel idare ekipleri il merkezi ve ilçelerde kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken Artvin şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Artvin ve ilçelerinde şehir içi trafiğinde ulaşımda bir sorun yaşanmaması için belediye ekipleri 24 saat esasına dayalı karla mücadele çalışması başlattı.

Artvin- Ardahan Karayolu Sahara Geçidi'nde trafik güvenliği için zincirsiz ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan kentin en önemli kış turizm merkezi Atabarı Kayak tesislerinde kar alınlığı 1,5 metreyi geçti.

-Giresun

Kar yağışı nedeniyle Giresun'da 370 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun İl Özel İdareden yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da merkezde 38, Alucra'da 17, Bulancak'ta 45, Çamoluk'ta 1, Çanakçı'da 12, Dereli'de 29, Doğankent'te 6, Espiye'de 26, Eynesil'de 11, Görele'de 61, Güce'de 10, Keşap'ta 32, Piraziz'de 12, Şebinkarahisar'da 12, Tirebolu'da 40 ve Yağlıdere'de 18 olmak üzere 370 köy yolu ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, kapalı yolları açılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Giresun Valiliğinden, kar, çığ, don ve buzlanma uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının devam ettiği, gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren de don ve buzlanma görülmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların mutlaka kış lastiği bulunan araçlarla trafiğe çıkmaları, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmalarının, can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığı belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riskinin bulunduğa da işaret edilen açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istenildi.

Giresun Belediyesi kent genelinde etkili olan karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

İş makineleri ve ekipler, kent genelinde kar temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediye tarafından kar ve soğuk nedeniyle sokak hayvanları için kentin belli noktasına yiyecekler bırakıldığı bildirildi.