Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek

25.01.2021 08:55

Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olmasının yanı sıra Karadeniz'deki doğal gazın karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın gerçekleştireceği boru ve rafineri benzeri çalışmalarda 2 bin kişinin istihdam edilecek olması bölge halkını sevindirdi.

İnşaatına 2016 yılında başlanılan ve üst yapısı tamamlanmak üzere olan Filyos Limanı, Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak uluslararası ticarette önemli rol alacak. Aynı bölgedeki Filyos Endüstri Bölgesinde kurulması planlanan sanayi kuruluşlarına da hizmet edecek limanda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarını yönettiği merkez kurdu. TPAO'nu kurduğu merkezden, Fatih Sondaj Gemisi'nin lojistik ihtiyaçları karşılanıyor. Yakın zamanda Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarına katılacak Kanuni Sondaj Gemisi de Filyos Limanı'nda son hazırlıklarını sürdürüyor. Filyos Endüstri Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 40'ı da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na tahsis edildi. Karadeniz'den çıkan doğal gaz, Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılarak halkın hizmetine sunulacak.

Karadeniz'de ki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da 11 Ocak'ta yaptığı basın toplantısındaki açıklamasında Karadeniz açıklarında bulunan doğal gazın Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılması için yapılacak çalışmalarda 2 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Çalışmaların hızlanması, bölge halkını da heyecanlandırdı.

Karadeniz'de ki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek

"İLİMİZDEKİ İŞSİZLERE ÜMİT OLACAK"

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, doğal gazın karaya çıkarılmasında yapılacak çalışmalarda 2 bin kişinin çalışacak olması bölge için önemli bir istihdam kaynağı yarattığını belirterek, "Bu bizim için iyi bir rakam. Beraberinde limanın içinde biliyorsunuz lojistik üssü. Onun arkasında endüstri bölgesinde kurulacak fabrikalar. Çalışan kişi sayısı olarak en az 15 bin kişi. Zonguldak sadece taşkömürüne endeksli değil sanayimizle teknolojimizle ve doğal gazımızla inşallah taşkömürünün alternatif bir sektörle ilimizdeki işsizlere bir ümit olacaktır." dedi.

Karadeniz'de ki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek

"NİTELİKLİ ARA ELAMAN İÇİN ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

Karaman, Filyos'un bölgenin kalkınmasına en önemli bölge durumunda olduğunu ifade etti. Sanayi kuruluşlarının nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için birtakım çalışmalar planladıklarını ifade eden Karaman, şöyle dedi:

"Gençlerimize kaliteli ara elaman olarak kendilerini yetiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bizde üniversitemizle kamu ve sanayi işbirliğiyle projelere imza atacağız. Bakanlığımızda her türlü desteği vermeye hazır. Ara eleman bulmakta zorlanıyor firmalar. Biz Filyos'ta bir firmayı ziyaret ettik. Kaynakçı ve tornacı bulamadıklarını söylediler. Yetişmiş ve kaliteli ara elaman istiyorlar. Bizlerde buna öncü olacağız inşallah."

Karadeniz'de ki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz, İstihdam, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika Ekonomi


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