Karadeniz fıkrası gibi mahalle! Komşular bir adımla il değiştirip, bir dakika farkla iftar açıyor

Karadeniz fıkrası gibi mahalle! Komşular bir adımla il değiştirip, bir dakika farkla iftar açıyor
19.02.2026 19:39
Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan, Karadeniz fıkrası gibi olan mahallede bir adımla il değişirken, Ramazan ayında iftar saatleri de fark gösteriyor. Bölgede bulunan 2 caminin arası yaklaşık 100 metre olsa da, Ordu tarafında ikamet edenler, Samsun bölgesinde yaşayanlara göre 1 dakika daha erken iftarını açabiliyor.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor.

Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.

YAN YANA CAMİLERDEN 1-2 DAKİKA ARAYLA EZAN OKUNUYOR

Durum böyle olunca her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi kimi zaman 1-2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, iftarlarını kimi zaman birer dakika farkla açıyor. Bölgede bulunan 2 caminin arası yaklaşık 100 metre olsa da, Ordu tarafında ikamet edenler, Samsun bölgesinde yaşayanlara göre 1 dakika daha erken iftarını açabiliyor.

İFTAR PROGRAMLARI İLE BU YIL HEP BİRLİKTE ORUÇLARINI AÇACAKLAR"

2026 yılı Ramazan ayının ilk 4 gününde aynı dakikada iftarlarını yapacak olan mahalleliler, geri kalan günlerde ise birer dakika farkla iftar açacaklar. Ancak Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan iftar sofralarında buluşacak olan Samsun ve Ordulu vatandaşlar, aynı anda iftarlarını yapacaklar.

"MERİDYEN FARKINDAN DOLAYI İLK 4 GÜN AYNI ANDA SONRASINDA 1 DAKİKA FARKLA İFTAR AÇACAĞIZ"

Ordu İkizce Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, "Buranın bir tarafı Samsun Terme, diğer taraf Ordu İkizce ilçesine bağlı. Meridyen farklarından dolayı ilk 4 gün aynı anda iftar açacağız, Sonraki günlerde birer dakika arayla iftar açılacak. Bu da buranın güzelliği. Geçen yıl 2 Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından düzenlenen iftar programı vardı, aynısı bu sene de tekrarlanacak. Burada artık binalar giydirilip boyanacak. İnşallah buranın şekli daha güzel olacak. Bizden taraf mor beyaz, Samsun tarafı kırmızı beyaz renklere hakim olacak. Güzel bir çalışma olacak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"BİZ ALIŞTIĞIMIZ İÇİN ZOR OLMUYOR"

Ordu tarafında ikamet eden ancak Samsun tarafında bakkal dükkanı bulunan Fahrettin Kışla, "Bizim için zor olmuyor. Burada Ordu ile Samsun arasında 1 dakika fark var, Ordu tarafı daha erken okunuyor. Biz bu duruma alıştık, bizim için fark etmiyor. Burada dahili telefonların alan kodları da farklı" diye konuştu.

