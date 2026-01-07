Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi - Son Dakika
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi
07.01.2026 15:57
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi
Haber Videosu

Karaman'da sokak ortasında silahla vurulan baba ve 3 oğlundan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vahşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın bagajdan çıkardığı silahla baba ve oğullarını herkesin gözünün önünde vurduğu ve çevredeki vatandaşların müdahale ettiği anlar yer aldı.

Karaman'da Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta saat 11.30 sıralarında korkunç anlar yaşandı. M.K. isimli kişi, sokak ortasında karşılaştığı baba M.Ş. (69) ile oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Ş. (31) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

BABA VE OĞULLARINI SOKAK ORTASINDA VURDU

M.K. aracının bagajından aldığı silahla baba ve 3 oğlunu herkesin gözü önünde vurdu. Çevredeki vatandaşlar ise M.K.'nin elindeki tabancayı almaya çalıştı.

Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sokak ortasında yaşanan dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlının silahla baba ve oğullarına ateş ettiği ve çevredeki vatandaşların zanlıya müdahale ettiği anlar yer aldı.

Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zanlı M.K. aracından getirdiği silahı tekrar aracına koyarak kaçarken, yaralı baba ve üç oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yunus Emre Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Olayın alacak-verecek meselesinden çıktığı ileri sürülürken polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    idam cezası şart 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
