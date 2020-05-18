Karantina süreci dolan 169 kişi evlerine uğurlandı - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildikleri Malatya'da karantina süreleri dolan 169 Türk vatandaşı, memleketlerine uğurlandı.

Suudi Arabistan'dan kalkan uçakla 3 Mayıs'ta kente getirilen 169 kişinin Battalgazi Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, polisin aldığı güvenlik tedbirleri altında ve sağlık ekiplerinin kontrolünde otobüslerle evlerine gönderildi.

Vatandaşlardan Fedai Rıdvanoğulları, AA muhabirine, AFAD, Türk Kızılay ve yurt personelinin kendilerini 14 gün boyunca çok iyi ağırladığını söyledi.

Herkese teşekkür eden Rıdvanoğulları, "Suudi Arabistan'da durum kötüydü. Orada tanıdığın kişiler var, mağdurlar ve ülkelerine gelmek istiyorlar. İnşallah onlar da gelir. Suudi Arabistan'da koronavirüs yakalanan kişinin iyileşme durumu çok az ancak ülkemizde durum tam tersi. Onun için memleketimize geldiğimiz için çok sevinçliyiz." dedi.

Rıdvanoğulları, karantina sürecinde zamanını odasında geçirdiğini aktararak, kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

Fırat Düzel ise Suudi Arabistan'dan zor şartlarda ülkelerine döndüklerini belirterek, "Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle 2-3 aydır çalışamıyorduk. Ülkemize bizi orada bırakmayıp getirdiği için teşekkür ediyorum. Yurtta bizle ilgilenen herkese de teşekkür ederim. Koronavirüs süreci bittikten sonra tekrar çalışmaya Suudi Arabistan'a döneceğim." diye konuştu.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker de karantina sürecini tamamlayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.