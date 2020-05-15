Karantinadaki vatandaşlardan görevlilere teşekkür notu - Son Dakika

Samsun'a Kenya ve Tanzanya'dan getirilen ve 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasıyla evlerine gönderilen Türk vatandaşları, kaldıkları yurttaki görevlilere teşekkürlerini not bırakarak iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Kenya ve Tanzanya'dan getirilen 272 Türk vatandaşı, Samsun'daki yurtlardan 14 günlük karantina sürelerinin bitmesinin ardından evlerine gönderildi.

Türk vatandaşları, yurtta aldıkları hizmet için odalarına bıraktıkları kısa notlarla görevlilere teşekkür etti.

Karantinada 2 çocuğuyla kalan Büşra Nesil, AA muhabirine, 6 yıldır Tanzanya'nın Zanzibar adasında yaşadıklarını belirterek "Koronavirüs sonrasında Tanzanya'daki sağlık kuruluşlarına güvenemedik. 6 ve 2 yaşında çocuğumuz olduğu için endişe yaşayarak Türkiye'ye geri dönüş yaptık. Uçakla Türkiye'ye gelmemizden karantinaya alınışımıza kadar hepsi öyle bir organizeydi ki heyecan vericiydi." dedi.

Karantina altında tutuldukları yurtta görevlilerin kendileri ile yakından ilgilendiğine işaret eden Nesil, şunları kaydetti:

"Bu imkanları ve güzellikleri bize sağladığı için başta Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, yurt görevlilerine, AFAD, Kızılay ve güvenlik görevlilerimize ayrı ayrı şükranlarımızı iletmek istiyorum. Ben klasik İslam sanatları öğreniyorum. Geometrik çizimlerle ilgileniyorum. Yurt görevlilerine nasıl bir hediye bırakabilirim, nasıl teşekkür edebilirim diye düşünürken karantina döneminde hoş bir anı olarak klasik İslam sanatı ile bir resim yaptım. Bizler onların yaptıklarını unutmayacağız, onların da bizleri unutmaması için böyle bir anı bıraktım."

Tanzanya'dan getirilen Erol Kök de yurtta kaldığı 404 nolu odaya bıraktığı notta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Karantinada emeği geçen kat görevlilerine de teşekkür eden Kök, "14 günlük misafirperverliğiniz için ve tüm samimiyetiniz için çok teşekkür ederim. Tüm kat görevlisi arkadaşlar, hakkını helal edin. 14 gün boyunca yüzünüz hiç düşmedi, ne istediysek yerine geldi." ifadesini kullandı.