Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Haberin Videosunu İzleyin
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı
16.02.2026 10:45  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı
Haber Videosu

Hamile eşinin onu küçük kardeşiyle aldattığını öğrenen adam, kadını havuzda boğmaya çalıştı. Aldatma gerekçesini eşinin her gün işe gidip onunla yeterince vakit geçirmemesi olarak açıklayan genç kadının yaşadığı kabus dolu dakikalar evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hamile eşinin kendisini küçük kardeşiyle aldattığını öğrenen bir adam, genç kadını evlerinin bahçesindeki havuzda boğmaya çalıştı. Dehşet anları evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SUDA BOĞMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre aldatma gerçeğini öğrenen adam, eşini konuşmak bahanesiyle bahçeye çağırdı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan saldırgan, hamile kadını havuza iterek suyun içinde bastırmaya başladı. Görüntülerde genç kadının çırpınarak kurtulmaya çalıştığı, çevredeki kişilerin müdahalesiyle sudan çıkarıldığı görülüyor.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yaşadığı korku dolu dakikaların ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ALDATMA GEREKÇESİ BAKIN NEYMİŞ

Genç kadının ifadesinde aldatma gerekçesi olarak eşinin her gün işe gidip kendisiyle yeterince vakit geçirmemesini gösterdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
İZBETON’a “hayali sigorta“ operasyonu Kişi başı 200 bin TL maaş almışlar İZBETON'a "hayali sigorta" operasyonu! Kişi başı 200 bin TL maaş almışlar
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için... Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
10:24
LeBron James’in İsrail için söyledikleri olay oldu
LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
09:34
Polis sadece ehliyet sormayacak Bunun yapanın cebi fena yanacak
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
08:47
İran istihbaratı duyurdu Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
07:54
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:26:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.