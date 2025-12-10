Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Plaj Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markette görevli olarak çalışan İ.A., sabah temizliği sırasında market önündeki ağacın dibinde bırakılmış bir kargo poşeti fark etti.
Poşeti çöpe atmak üzere eline alan İ.A., içinin dolu olduğunu fark edince durumdan şüphelenerek market müdürüne bilgi verdi. Market müdürü ile birlikte paketi kontrol eden çalışanlar, ABD doları görünce parayı Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'ne giderek teslim etti.
Polis ekiplerince yapılan sayımda paketteki miktarın toplam 60 bin dolar olduğu tutanakla kayıt altına alındı. Paranın sahibinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3-sayfa › Çöpe atmak için yerden aldığı kargo poşetinin içinden 60 bin dolar çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?