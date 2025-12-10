Çöpe atmak için yerden aldığı kargo poşetinin içinden 60 bin dolar çıktı - Son Dakika
Çöpe atmak için yerden aldığı kargo poşetinin içinden 60 bin dolar çıktı

Çöpe atmak için yerden aldığı kargo poşetinin içinden 60 bin dolar çıktı
10.12.2025 18:35
Çöpe atmak için yerden aldığı kargo poşetinin içinden 60 bin dolar çıktı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokakta ağacın altında gördüğü kargo poşetini çöpe atmak için alan market çalışanı neye uğradığını şaşırdı. Poşetin içinde deste deste dolar gören çalışan, paraları emniyete teslim etti. Yapılan sayımda paranın 60 bin dolar olduğu tespit edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Plaj Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markette görevli olarak çalışan İ.A., sabah temizliği sırasında market önündeki ağacın dibinde bırakılmış bir kargo poşeti fark etti.

İÇİNE BAKINCA ŞOK OLDULAR

Poşeti çöpe atmak üzere eline alan İ.A., içinin dolu olduğunu fark edince durumdan şüphelenerek market müdürüne bilgi verdi. Market müdürü ile birlikte paketi kontrol eden çalışanlar, ABD doları görünce parayı Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'ne giderek teslim etti.

DUDAK UÇUKLATTI

Polis ekiplerince yapılan sayımda paketteki miktarın toplam 60 bin dolar olduğu tutanakla kayıt altına alındı. Paranın sahibinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaeli, Olaylar, Ekonomi, 3-sayfa, Darıca, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Çöpe atmak için yerden aldığı kargo poşetinin içinden 60 bin dolar çıktı - Son Dakika

Çöpe atmak için yerden aldığı kargo poşetinin içinden 60 bin dolar çıktı
