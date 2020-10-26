Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi - Son Dakika

Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi

26.10.2020 09:40
Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi, System.String[]

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye İstatistik Akademisi'nin ortak çalışması ile hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi ile Türkiye ekonomisine ve sosyal hayata 'en çok fayda' sağlayan markalar belirlendi.

- Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye İstatistik Akademisi'nin ortak çalışması ile hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi ile Türkiye ekonomisine ve sosyal hayata 'en çok fayda' sağlayan markalar belirlendi. Yurtiçi Kargo, araştırma sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisine 'en çok katkı' sağlayan 30 şirket arasında yer alan tek kargo şirketi olduklarını duyurdu.

İlk kez 2019'da gerçekleştirilen bu sene ikincisi hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi (2020), Türkiye İtibar Akademisi ile Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nün ortak çalışması sonucu yayınlandı. Türkiye ekonomisine ve sosyal hayata 'en çok fayda' sağlayan markaların ve kurumların; elmas, platin ve altın olmak üzere 3 şekilde kategorize edildiği rapor, 12 bin kişiyle yapılan ve toplamda 140 bin dakikalık görüşme sonucunda elde edildi. Bu araştırmanın sonucunda Yurtiçi Kargo en değerli grup olan elmas kategorisinde yer aldı.

"HER ŞART VE KOŞULDA MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ödül hakkında açıklama yapan Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, "Gelişen teknoloji ile birlikte, perakende ticaretin en kilit noktasında yer almaktan ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmet veriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ünvanı pandeminin en yoğun olduğu dönemde sahada hep birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımız adına kabul ediyoruz. Araştırma sonucunda tek kargo şirketi olarak yer almanın yanı sıra 3 farklı kategorinin en değerli grubunda olmak bizi onure etti. Biz, her şart ve koşulda müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

'ONBİNLERCE SÖZLEŞMELİ MÜŞTERİMİZ İLE 80 MİLYONUN EVİNE MİSAFİR OLUYORUZ"

Pandemi döneminde kargo sektörünün ve e-ticaretin öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Fahrettin Hamzaoğlu, Pandemi ile birlikte kargo sektörünün, parekende ticaret akışının can damarı haline geldiğini ifade etti.

Hamzaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Onbinlerce işletmenin iş ortağı olarak, her ay 81 ilde vatandaşlarımızın evlerine kadar hizmet götürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk kargo şirketi olarak kurulduğumuzdan bu yana, müşterilerimize kesintisiz bir şekilde en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Kars'taki bir pasaj esnafının ürettiği peyniri, Edirne'deki vatandaşımıza taşımaktan, Gaziantep'te yaşayan bir vatandaşımızın, Almanya'da yaşayan akrabasına göndereceği hediyeyi taşımaktan gurur duyuyoruz.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA KARGO TAŞIYORUZ"

Fahrettin Hamzaoğlu, Geldiğimiz noktada Yurtiçi Kargo artık sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde faaliyet gösteren bir şirket haline gelmiş durumda." dedi ve ekledi; "İstediğiniz herhangi bir şube/acentemizden dünyanın her yerine kargo taşıyabiliyoruz. Erzurum'da tespih üreten küçük esnafın dünyanın her yerine satış yapabilmesini mümkün hale getirdik. İstediğiniz şube/acentemizden bu hizmeti alabilirsiniz."

"72 FARKLI KAMPANYA İLE MESAFELERİ ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu şunları söyledi;

Yerel esnafın hedef pazarlarını büyütmelerini sağlamak amacı ile oluşturduğumuz 72 farklı kampanya ile mesafeleri ortadan kaldırıyoruz. E-ticaret yapmak isteyen bir esnafımız eğer sözleşme yapacak kadar büyük bir hacme sahip değilse, bu kampanyalardan faydalanmasını sağlıyoruz ve ciddi indirimler yapıyoruz.

"BU DÖNEMİ DE HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

E-ticaret yaparak kapısına kilit vurmaktan kurtulan esnafın yardımcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Pandemi sürecini de Sağlık Bakanlığı ve BTK gibi devletimizin kurumlarıyla koordine olarak, onların sunduğu tedbir kararlarına harfiyen uyarak atlatacağımızı düşünüyoruz. Bu dönemi hep birlikte atlatacağız ve biz her zaman ülke ekonomisine fayda sağlamaya devam edeceğiz."


Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yurtiçi Kargo, araştırma, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti Kuzenini tüfek ve bıçakla yaralayan şahıs evine giderek duş aldı 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti
Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Trabzon'a küfreden CHP'li başkan yardımcısına disiplin soruşturması Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Trabzon'a küfreden CHP'li başkan yardımcısına disiplin soruşturması         
09:46
Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek         
09:36
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
09:10
'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim 'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim         
08:11
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı         
07:30
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı         
21:00
Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı         
20:49
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 09:58:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei