Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi

- Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye İstatistik Akademisi'nin ortak çalışması ile hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi ile Türkiye ekonomisine ve sosyal hayata 'en çok fayda' sağlayan markalar belirlendi. Yurtiçi Kargo, araştırma sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisine 'en çok katkı' sağlayan 30 şirket arasında yer alan tek kargo şirketi olduklarını duyurdu.

İlk kez 2019'da gerçekleştirilen bu sene ikincisi hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi (2020), Türkiye İtibar Akademisi ile Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nün ortak çalışması sonucu yayınlandı. Türkiye ekonomisine ve sosyal hayata 'en çok fayda' sağlayan markaların ve kurumların; elmas, platin ve altın olmak üzere 3 şekilde kategorize edildiği rapor, 12 bin kişiyle yapılan ve toplamda 140 bin dakikalık görüşme sonucunda elde edildi. Bu araştırmanın sonucunda Yurtiçi Kargo en değerli grup olan elmas kategorisinde yer aldı.

"HER ŞART VE KOŞULDA MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ödül hakkında açıklama yapan Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, "Gelişen teknoloji ile birlikte, perakende ticaretin en kilit noktasında yer almaktan ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmet veriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ünvanı pandeminin en yoğun olduğu dönemde sahada hep birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımız adına kabul ediyoruz. Araştırma sonucunda tek kargo şirketi olarak yer almanın yanı sıra 3 farklı kategorinin en değerli grubunda olmak bizi onure etti. Biz, her şart ve koşulda müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

'ONBİNLERCE SÖZLEŞMELİ MÜŞTERİMİZ İLE 80 MİLYONUN EVİNE MİSAFİR OLUYORUZ"

Pandemi döneminde kargo sektörünün ve e-ticaretin öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Fahrettin Hamzaoğlu, Pandemi ile birlikte kargo sektörünün, parekende ticaret akışının can damarı haline geldiğini ifade etti.

Hamzaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Onbinlerce işletmenin iş ortağı olarak, her ay 81 ilde vatandaşlarımızın evlerine kadar hizmet götürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk kargo şirketi olarak kurulduğumuzdan bu yana, müşterilerimize kesintisiz bir şekilde en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Kars'taki bir pasaj esnafının ürettiği peyniri, Edirne'deki vatandaşımıza taşımaktan, Gaziantep'te yaşayan bir vatandaşımızın, Almanya'da yaşayan akrabasına göndereceği hediyeyi taşımaktan gurur duyuyoruz.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA KARGO TAŞIYORUZ"

Fahrettin Hamzaoğlu, Geldiğimiz noktada Yurtiçi Kargo artık sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde faaliyet gösteren bir şirket haline gelmiş durumda." dedi ve ekledi; "İstediğiniz herhangi bir şube/acentemizden dünyanın her yerine kargo taşıyabiliyoruz. Erzurum'da tespih üreten küçük esnafın dünyanın her yerine satış yapabilmesini mümkün hale getirdik. İstediğiniz şube/acentemizden bu hizmeti alabilirsiniz."

"72 FARKLI KAMPANYA İLE MESAFELERİ ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu şunları söyledi;

Yerel esnafın hedef pazarlarını büyütmelerini sağlamak amacı ile oluşturduğumuz 72 farklı kampanya ile mesafeleri ortadan kaldırıyoruz. E-ticaret yapmak isteyen bir esnafımız eğer sözleşme yapacak kadar büyük bir hacme sahip değilse, bu kampanyalardan faydalanmasını sağlıyoruz ve ciddi indirimler yapıyoruz.

"BU DÖNEMİ DE HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

E-ticaret yaparak kapısına kilit vurmaktan kurtulan esnafın yardımcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Pandemi sürecini de Sağlık Bakanlığı ve BTK gibi devletimizin kurumlarıyla koordine olarak, onların sunduğu tedbir kararlarına harfiyen uyarak atlatacağımızı düşünüyoruz. Bu dönemi hep birlikte atlatacağız ve biz her zaman ülke ekonomisine fayda sağlamaya devam edeceğiz."