KARGU ve ALPAGU, Avrupa'ya İhraç Edildi

16.01.2026 16:41
STM, milli İHA sistemleri KARGU ve ALPAGU'yu NATO ve AB üyesi bir ülkeye ihraç etti.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen milli vurucu İHA sistemleri KARGU ve ALPAGU, NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez ihraç edildi. Proje ile STM İHA sistemlerinin ihraç edildiği kıta sayısı 4'e, ülke sayısı 15'e ulaştı.

Türk güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan ve sahada başarıyla kullanılan döner kanatlı vurucu İHA sistemi KARGU ile sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU'nun Avrupa'ya yönelik ilk ihracat sözleşmesi imzalandı. AB ve NATO üyesi bir ülke ile STM arasında imzalanan sözleşme kapsamında, KARGU ve ALPAGU'nun yerel kullanıcı ihtiyaçları ve operasyonel doktrinle uyumlu şekilde, kara araçlarına entegre edilmesi planlanıyor. Bu süreçte STM, yalnızca platform teslimi değil; savaş yönetim sistemi yazılım entegrasyonlarını, ilgili ülkenin mevcut sistemleri ve operasyonel konseptleriyle uyumlu olacak şekilde gerçekleştirecek.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARDA KULLANILIYOR

Kamuoyunda 'Kamikaze İHA' olarak da bilinen vurucu KARGU, STM tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine 2018 yılında giren KARGU, TSK başta olmak üzere Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor. Kullanıcı personel sahadaki anlık duruma göre, KARGU'dan anti personel mühimmat başlığını çıkarıp, zırh delici başlığı hızlıca değiştirebiliyor. Düşük radar kesit alanı özelliği ile düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan KARGU, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurulabiliyor.

HEDEFİNİ NOKTASAL HASSASİYETLE İMHA EDİYOR

ALPAGU da hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı ve sürati ile önemli hedeflere noktasal tahribat yaratabilmesiyle öne çıkıyor. Terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi harekatlarda ve meskun mahal çatışmalarında aktif görev alabilen ALPAGU, 8 kilometre menzile sahip. ALPAGU, sahip olduğu elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece ve gündüz etkin görev yapabiliyor. Lançerden fırlatıldıktan sonra, yaklaşık 15 dakika boyunca uçuş gerçekleştiren ALPAGU, yapay zeka destekli son teknoloji görüntü işleme yazılımı vasıtasıyla hedef takibini başarıyla yapıyor. Düşük radar kesit alanı ve küçük boyutu ile hedef tarafından son ana kadar tespit edilemeyen ALPAGU, üzerindeki mühimmat ile hedefini noktasal hassasiyetle imha ediyor.

'DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN DE TERCİHİ OLUYOR'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yaptığı yazılı açıklamada modern harp sahasına milli sistemler geliştirdiklerini belirterek, "Taktik İHA ailemiz, güvenlik güçlerimizin sahada elini güçlendirirken, sahada kendini başarıyla kanıtlaması ile dost ve kardeş ülkelerin de tercihi oluyor. STM olarak, otonom sistemler alanındaki mühendislik ve yazılım kabiliyetlerimizi Avrupa pazarına taşıyan önemli bir projeye daha imza atmış bulunuyoruz. KARGU ve ALPAGU'nun, NATO ve AB üyesi bir ülkeye ihraç edilmesi, mühendislik birikimimizin ve sistemlerimizin uluslararası alanda gördüğü güvenin somut bir göstergesi. Bugün itibarıyla İHA sistemlerimizi dört farklı kıtada, 15 ülkede kullanıcılarla buluşturmuş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

'ÖNEMLİ BİR REFERANS OLUŞTURMASINI BEKLİYORUZ'

Gelişmenin, STM'nin otonom sistemler alanında Avrupa'ya yönelik ilk ihracatı olmasının ötesinde bir anlam taşıdığını vurgulayan Güleryüz, "KARGU ve ALPAGU'nun zırhlı kara araçlarına entegrasyonu, yazılım kabiliyetlerimizi de ortaya koymaktadır. Bu yönüyle projemiz, yalnızca platform ihracatıyla sınırlı kalmayan; yüksek katma değerli bir entegrasyon ve yazılım ihracatı niteliği taşımaktadır. Bu proje, yalnızca sistem teslimini değil; ilgili ülkenin mevcut platformları ve operasyonel doktrinleriyle uyumlu olacak şekilde, birlikte yürütülen entegrasyon faaliyetlerini de kapsamaktadır. Aynı zamanda bu iş birliğinin, STM'nin otonom sistemlerinin Avrupa ülkelerinde gelecekteki operasyonel konuşlandırmaları ve daha geniş ölçekli kullanımı açısından önemli bir referans oluşturmasını bekliyoruz. Projenin başarıyla tamamlanmasının ardından, ilgili ülkedeki daha fazla sayıda kara aracına STM'nin otonom ürün ailesinin entegre edilmesini hedefliyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

