Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı

02.01.2026 23:09
Mardin'in Dargeçit ilçesinde yoğun kar ulaşımı felç etti. Kırsal Sümer Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kadın için çağrılan ambulans kar nedeniyle ilerleyemeyince, belediyeye ait kepçe devreye girdi ve hasta evinden alınarak ambulansa taşındı.

KAR ENGELİNİ KEPÇE AŞTI

Sümer Mahallesi'nde rahatsızlanan kadın için ailesi 112'yi aradı. Sağlık ekipleri yola çıksa da karla kaplı yol nedeniyle adrese ulaşamadı. Bunun üzerine Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. İş makineleriyle yolu açan ekipler, hastayı kepçe yardımıyla evden ambulansa taşıdı.

HASTA GÜVENLİ HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, Dargeçit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Belediyeden yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilerek, ekiplerin zorlu hava şartlarında acil sağlık vakalarına hızlı müdahale ettiği vurgulandı.

Kaynak: DHA

