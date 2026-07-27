Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı - Son Dakika
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Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı

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Japonya'da Kars ve Ordu nüfusuna kayıtlı iki Türk aile arasında gece saatlerinde sokak ortasında sopalar, trafik konileri ve bisikletlerin havada uçuştuğu şiddetli bir kavga yaşandı. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı bu arbedeyi yerel halkın gülerek ve şaşkınlıkla cep telefonlarına kaydetmesi dikkat çekerken, şiddet dolu görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı.

Japonya'ya göç eden ve Kars ile Ordu'nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları belirtilen iki aile arasında gece saatlerinde sokak ortasında çıkan şiddetli kavga amatör kameralara yansıdı. Tarafların birbirine sopalar ve trafik konileriyle saldırdığı anlarda, olayı izleyen yerel halkın şaşkınlık ve gülüşmeleri dikkat çekti. Uzak Doğu'nun sakinliğiyle bilinen sokakları, bu kez gurbetçi iki ailenin şiddetli hesaplaşmasına sahne oldu.

SOPA, BİSİKLET VE TRAFİK KONİLERİ HAVADA UÇUŞTU

Olayın yaşandığı gece saatlerinde, işlek bir caddede karşı karşıya gelen kalabalık grup arasındaki tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Kavga sırasında taraflar ellerine geçen her türlü nesneyi silah olarak kullandı. Görüntülerde uzun sopaların kullanıldığı, kırmızı trafik konilerinin fırlatıldığı ve hatta park halindeki bisikletlerin devrilerek arbedenin bir parçası haline geldiği net bir şekilde görülüyor. Yaklaşık 15-20 kişinin karıştığı kavgada, bazı şahısların yere düşmelerine rağmen acımasızca darp edilmeye devam edilmesi olayın ciddiyetini ve şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı

YEREL HALKIN İLGİNÇ TEPKİSİ

Olayın en dikkat çekici yanlarından biri ise çevredeki Japon vatandaşlarının tepkisi oldu. Kendi ülkelerinde bu tarz geniş çaplı sokak kavgalarına pek alışık olmayan yerel halk, bir yandan güvenli bir mesafede durup olayı cep telefonlarıyla kaydederken, diğer yandan yaşanan kaosu şaşkınlık ve gülüşmelerle karşıladı. Çevredekilerin bu rahat, meraklı ve yer yer alaycı tavrı, şiddet dolu anlarla büyük bir tezat oluşturdu.

Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aileler arasındaki bu sopalı kavganın asıl çıkış nedeni henüz tam olarak bilinmese de, görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının karıştığı bu tür şiddet olayları, ülkenin dışarıdaki imajı üzerinden yeni bir tartışma yarattı. Japon polisinin olaya müdahale edip etmediği veya herhangi bir gözaltı işlemi uygulanıp uygulanmadığı ise belirsizliğini koruyor.

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Son Dakika Kars Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı - Son Dakika
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