Kartal'da Atatürk'ün hayatı, 'Vasiyet' adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da Atatürk'ün hayatı, 'Vasiyet' adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı - Son Dakika

Kartal'da Atatürk'ün hayatı, 'Vasiyet' adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

6 saat önce

Kartal'da 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Atatürk'ün hayatı ve bilinmeyen yönlerini konu alan bir etkinlik düzenlendi.

Kartal'da Atatürk'ün hayatı, 'Vasiyet' adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı, System.String[]

Kartal'da 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Atatürk'ün hayatı ve bilinmeyen yönlerini konu alan bir etkinlik düzenlendi.


Kartal Belediyesi tarafından, 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında 24 Ocak 1993'te hayatını kaybeden Uğur Mumcu ve tüm demokrasi şehitlerini anmak için düzenlenen programda Atatürk'ün hayatını ve bilinmeyen yönlerini tek kişilik gösterisi ile anlatan Zonguldak'ın Devrek ilçesi Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Okan Onur, duygulu anlar yaşattı.


Kartal Belediyesi ve ADD Kartal Şube yönetimi, 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Atatürk'ün hayatı bilinmeyen yönlerini konu alan bir etkinlik düzenledi. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde düzenlen etkinlikte, Zonguldak'ın Devrek ilçesi ADD Başkanı Okan Onur'un tek başına sahnelediği " Vasiyet " adlı anlatımda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair bilinmeyen yönleri bir prodüksiyonla aktardı.


Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar'a Onur'a teşekkür plaketi verdi. Onur ise Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk'e Kartal'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek önümüzdeki günlerde tekrar Kartal'da olacağını belirtti. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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