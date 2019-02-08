Kartal'daki Enkazdan Cansız Bedenleri Çıkarılan Yaşlı Çifte Son Görev

Kartal'da çöken binanın enkazı altında cansız bedenlerine ulaşılan Ahmet-Nuriye Söğüt Çifti, facianın yaşandığı mahalledeki Zeytinlik Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP İstanbulBüyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde çöken binanın enkazı altından cansız bedenleri çıkarılan 80 yaşındaki Ahmet Söğüt ve 75 yaşındaki Nuriye Söğüt, aynı mahalledeki Zeytinlik Ulucamii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazına yaşlı çiftin çocukları, akrabaları ve komşularının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu katıldı. Bakan Soylu ve protokol üyeleri, acılı aileye taziyelerini ileterek destek oldu.

Kılınan cenaze namazının ardından yaşlı çift, toprağa verilmek üzere Sultanbeyli Orhangazi Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL