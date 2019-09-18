Son Dakika Haberleri: Kaş Belediyesinden gazilere Karadeniz gezisi
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Kaş Belediyesinden gazilere Karadeniz gezisi

1 saat önce

Kaş Belediyesi Gaziler Haftası nedeniyle şehit, gazi ve gazi yakınları için Doğu Karadeniz gezisi düzenledi.

Kaş Belediyesinden gazilere Karadeniz gezisi, System.String[]

Kaş Belediyesi Gaziler Haftası nedeniyle şehit, gazi ve gazi yakınları için Doğu Karadeniz gezisi düzenledi.


Kaş Belediyesi Kaşlı gaziler için otobüsle ücretsiz Karadeniz turu düzenledi. 17-24 Eylül arasında 6 gece 7 gün sürecek gezi kapsamında yaklaşık 40 kişilik grup Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'u gezerek, güzel vakit geçirecek. Karadeniz'in tarihi ve turistik yerlerini görme şansı da yakalayacak.


Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bu tip etkinliklerle şehit, gazi ve gazi ailelerinin moral ve motivasyonunu arttırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu vatanı bize emanet eden, tarihimize destan yazan, zafer kazıyan şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman baş tacımızdır. Bu vatan kolay kazanılmamış, bu vatanın kıymetini bilelim." diye konuştu.


Ardından Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye binası önünde gazileri hayırlı yolculuklar temennisiyle Karadeniz turuna uğurladı. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Karadeniz, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:44 Kaynak: İHA
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