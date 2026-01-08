Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Kasım Garipoğlu\'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
08.01.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kasım Garipoğlu\'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve firari konumda bulunan Kasım Garipoğlu'nun verdiği iddia edilen partilerden birine ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Garipoğlu'nun yanı sıra Şevval Şahin, Burak Ateş ve Gökmen Kadir Şenova'nın da yer aldığı görülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

KASIM GARİPOĞLU'NUN VERDİĞİ PARTİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve firari konumunda olan Kasım Garipoğlu'nun verdiği iddia edilen partilerden birine ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in ulaştığı görüntülerde, Garipoğlu'nun yanı sıra soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen diğer şüpheliler Şevval Şahin, Burak Ateş ve Gökmen Kadir Şenova da yer alıyor. Öte yandan, söz konusu görüntüleri kayda alan kişinin ise Gökmen Kadir Şenova'nın eşi Ayşegül Şenova olduğu öne sürüldü.

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu hakkında "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma" ve "kullanma" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkartılmış ve tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Yurt dışında olduğu tespit edilen ve halen firari konumunda bulunan Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirilmişti.

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarılırken, Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ise tutuklanmasına karar verilmişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Akçay, savcılıktaki ifadesinde Garipoğlu'nun, 15 günde bir ya da ayda bir olacak şekilde partiler verdiğini ve bu partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katıldığını söylemişti. Akçay, partilerde uyuşturucu kullanıldığını da öne sürmüştü.

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer isim olan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi de Garipoğlu'nun Boğaz'daki yalısında yaklaşık 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenlendiğini ileri sürmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım Garipoğlu, Şevval Şahin, Burak Ateş, Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Bu garipoğulları'da bir garip aile 8 0 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    ne var bunda anlamadım bademler hergün pudra şekeri çekiyor 1 1 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    adam sirk cadiri kurmus hayvan gibi egleniyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Berlin karanlığa gömülürken belediye başkanı tenis kortundaymış Berlin karanlığa gömülürken belediye başkanı tenis kortundaymış
Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Adana’da 2 Milyar TL Bütçeli Güney Çevre Yolu Projesi Hala Tamamlanamadı Adana'da 2 Milyar TL Bütçeli Güney Çevre Yolu Projesi Hala Tamamlanamadı
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:34
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:09:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.