Kasımpaşa: 1-0

Kaan ÜLKER/

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli (Dk. 80 Adem Büyük), Lemina (Dk. 30 Ömer Bayram), Babel, Belhanda, Falcao (Dk. 90 Donk)

KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Hafez (Dk. 82 Heintz), Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, İlhan Depe (Dk. 72 Mustafa Pektemek), Hajradinovic, Quaresma, Thiam (Dk. 72 Veigneau)

GOL: Dk. 38 Falcao (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Marcao, Ömer Bayram (Galatasaray) - Hajradinovic, Ben Youssef, Quaresma (Kasımpaşa)

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

17'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Babel, ceza sahasına girer girmez pasını penaltı noktası üzerinde Falcao'ya bıraktı. Falcao'ya bıraktı. Falcao'nun düzelterek şutunda top savunmadan sekti.

18'inci dakikada Lemina'nın sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

34'üncü dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Nzonzi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

38'inci dakika sol tarafta topla buluşan Ömer Bayram, pasını ceza sahası içindeki Falcao'ya çıkardı. Falcao'nun sol çaprazdan şutunda defansa da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

40'ıncı dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel'in sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada sol tarafta topla buluşan Hajradinovic'in ortasında top doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Muslera, topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

50'nci dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Marcao'nun kafa vuruşunu kaleci sol köşeden çıkarmayı başardı.

59'uncu dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Quaresma'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

80'inci dakikada Belhanda'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Falcao'nun ceza sahasına girer gitmez şutunda meşin yuvarlak az farkla uzak kale direği dibinden auta çıktı.

Mücadele sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.