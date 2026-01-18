Kasımpaşa ve Antalyaspor Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Hesap.com Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim için çok önemli bir mücadeleydi. Kazanmak için 3 puan için çıktığımız bir maçtı. İlk yarı rahatlıkla 2-0, 3-0'ı bulabilirdik. Bizim adımıza talihsizlik. Rakip tabii ki benim eski takımımım. Güçlü yönlerini, zayıf yönlerini bildiğim için ilk yarıda özellikle maçı koparabilecek pozisyonlar geldiğinde 1-0, 2-0 yapsak çok daha başka bir senaryoyla ikinci yarıya çıkabilirdik. Maçın hayal kırıklığı ikinci yarıdaki ilk 30 dakikalık büyük bir boşluk. O dönemde Antalyaspor bence daha iyi oynadı. Hatta çok net pozisyona girdiler. Ligde maç kazanmak kolay değil. Ama bugün Antalyaspor ikili averajda bizim önümüzde. Elimizden geldiğince bazı şeyi oturtmaya çalışıyoruz. 3 tane beraberlik, 1 de Galatasaray mağlubiyeti var ama bugün kazanamadığımız için üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Oyuncularım elinden gelen şeyi yapmaya çalıştı ama çok içgüdüsel hareket ettiklerinde oyuncularda birazcık karmaşa oluyor. Bundan da memnun değilim. Nasıl bir tevafuksa da geldiğimizden beri dördüncü maça çıktık. Pazar, cuma oynayan tek takım biziz. Bizim dışımızda kimse böyle bir fikstür oynamadı. Önümüze bakacağız. İç sahada minimum 6 maç kazanmak istiyoruz. Deplasmanda da 3-4 galibiyet alabilirsek hedefimiz net bir şekilde 8-9-10'lu galibiyetlere ulaşmak. Bunu da yapabilecek güçte ve kalitede olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'ÖNEMLİ OYUNCULAR ALDIK AMA 4-5 AYDIR FUTBOL OYNAMAYAN OYUNCULAR'

Takıma önemli isimler dahil ettiklerini ancak bu oyuncuların bir süredir geldikleri takımlarda forma giymediğini söyleyen Belözoğlu, "Önemli oyuncular aldık ama 4-5 aydır futbol oynamayan oyuncular bunlar. Bizim onları hazırlamamız gerekiyor. Oyuncular hemen geldi, oynayacaklar gibi bir algının oluşması bize çok fayda sağlamayacaktır. Becao bizim için çok değerli bir oyuncu. O da ne yazık ki uzun zamandır oynamıyor. Tüm oyuncularım dahil olduklarında ben çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Szalai'nin performansı bizim adımıza geldiğimiz günden beri ne yazık ki beklentimizin altında. Onunla alakalı bir karar alma durumumuz önümüzdeki hafta olabilir ama bununla alakalı net bir yere varmadık. Transfer dönemi dinamik, kararlar olabilir" diye konuştu.

'OYUNCULARIMA İNANIYORUM'

Oyuncularına güvendiğini söyleyen Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün pozisyon ürettik ama atamadık. Maç kazanma bence daha değerli. Beraberlikler, mağlubiyetler benim çok rahatsız olduğum durumlar. Her zaman kazanma odaklı yaşadım. Kendince kurallar içinde. Bugün de kazanmak için oynadık. İlk yarıda bence kazanma oyunu vardı. Son 10 dakikada kazanma oyunu vardı. Gol atamamak, benim takımımda daha fazla topa sahip olma ve ikinci, üçüncü bölge planları yapan bir teknik adam adına üzüntü verici. Toparlayacağız. Ben takıma güveniyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Her zaman onların yanında olacağım. Sonuçlar ne olursa olsun bu böyle olacak, değişmeyecek."

SAMİ UĞURLU: UZUN SÜRE GALİP GELEMEMENİN MENTAL OLARAK TAKIMI ETKİLEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ

Karşılaşmayı iki devre halinde değerlendirmek gerektiğini söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, oyuncu değişikliklerinin ardından ikinci yarıda daha özgüvenli oynadıklarını söyledi. Sami Uğurlu, "Maçı ilk devre ve ikinci devre olarak değerlendirmek gerekiyor. Geldiğimiz ilk günden bugüne iki haftalık bir süreç dediğim gibi hem fiziksel olarak hem mental olarak çok aşağıda aldığımız bir takım. Tabii biraz verilen arayla da alakalı. Buradaki o süreç uzayınca ister istemez oyuncuların performans olarak da aşağıya çektiğini görmüştük. Antrenman periyotlarında ciddi şekilde hem koruyarak ancak şiddeti çok yüksek antrenmanlar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü istediğimiz oyunu oynamak istiyorsak bu şiddete ulaşmamız gerekiyor. Burada zaman zaman bu zorlukları yaşayacağız. Abdülkadir'in sakatlığını ne kadar ona bağlamasak da ilk yaptığı müdahalede bir sakatlık yaşadı. Daha sonrasında Veysel, Dario, Ballet ciddi ağrılar hissederek maçı tamamladılar. Bunlar olacak. Gelişirken bunları yaşayacağız. Ancak bizim kesinlikle zamanımız yok. Ligin eğer ki başı olsaydı bunları ilk haftalarda tolere edebilirdik. Ancak ikinci yarı puan tablosundaki yerimiz belli. Burada hem gelişirken aynı zamanda puan ve puanlar almamız gerekiyor. İlk yarıya başladığımızda savunma anlamında oyunun büyük bölümünde doğru işler yaptık. İkinci yarı yapacağımız hamleler vardı. Uzun süre galip gelememenin, puan alamamanın mental olarak takımı etkilediğini görüyoruz. Biraz da özgüven eksikliğini hissettiğimizi söyleyebiliriz. Ancak ikinci yarı oyuncu değişiklikleriyle daha fazla özgüvenle oynamaya çalıştılar. Bunu geliştirdikçe de biz istediğimiz seviyeye hem oyun olarak hem de puan olarak geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'DÜŞMEYLE İLGİLİ KAFAMIZDA BİR ŞEY YOK'

İyi bir takım olduklarını ve küme düşmeyle ilgili kesinlikle bir şey düşünmediklerini söyleyen Uğurlu, "Bizim kafamızda düşmeyle ilgili kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle bir korkuyla, endişeyle çalışmıyoruz. Öyle bir korkuyla, endişeyle maçlara da çıkmayacağız. Çünkü biz iyi takımız. Eksiklerimiz var ancak o eksikliklerimizi eğer oyuncu profili olarak ya da sayısal olarak çoğaltamıyorsak o zaman oyun kalitesini, fizik gücünü birlikteliği, beraberliği yukarı taşımamız gerekiyor. O maçlardan bir tanesini oynadık. Burada puan almak bizim için çok önemliydi. Kendi rakibimizle oynadık. Her geçen hafta bizim umudumuz Antalyaspor'u daha yukarıda, daha iyi oynarken, daha fazla mücadele ederken görmek" dedi.

'TRANSFER TAHTASININ AÇILMAMA İHTİMALİNE KARŞI DA BURAYA GELDİK'

Transfer tahtası açılmasa da Antalyaspor'un kümede kalacağını belirten Sami Uğurlu, "Transfer tahtasının açılmasını her hoca ister. Sayısal olarak olmasa da oyuncu kalitesini daha yukarıya taşımak tabii ki de isteriz. Ancak transfer tahtasının açılmama ihtimaline karşı da buraya geldik. Geldiğimizde de oyuncuları tanıyorduk. Bu kadronun transfer tahtası açılmasa da ligde kalacağını düşünüyorum. Daha önce oynattığımız oyunu herkes istiyor. Transfer tahtası açılırsa çok mutlu oluruz. Açılmazsa ben yine Antalyaspor'un kesinlikle ligde kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.