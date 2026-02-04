Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... - Son Dakika
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...
04.02.2026 20:36  Güncelleme: 20:59
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Gebeoğlu Tepesi'nde 500 metre uzunluğunda surlarla çevrili bölgede yer alan tarihi yer altı yapıları defineciler tarafından adeta talan edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, defalarca yer altındaki odalara girdiklerini belirterek, bölgenin koruma altına alınmasını istedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Gebeoğlu Tepesi, sur kalıntıları ve köylüler tarafından uzun yıllardır bilinen yer altı yerleşim alanlarıyla dikkat çekiyor. Girişleri toprak yığınıyla kaplanan yapıların, Kalkolotik dönemde ve Roma İmparatorluğunun Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra yer altı şehri olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.

DEFİNECİLERİN TALANINA UĞRADI

Ancak, Gebeoğlu Tepesi'nin eteklerinde yer alan ve yaklaşık 500 metre uzunluktaki surlarla çevrili alandaki yer altı kalıntıları, defineciler tarafından talan edildi. Bölgede yaşayan vatandaşların, yer altında çok sayıda odaların ve mağaraların bulunduğunu söylediği bölgedeki yapılar, definecilerin kaçak kazıları sebebiyle tahrip edildi.

Kastamonu'daki gizemli yer altı yapıları definecilerin talanına uğradı

"DAHA ÖNCE GELDİĞİMDE BİR IŞIK GÖRÜYORDUM..."

Bölgede incelemelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, bölgenin incelenerek koruma altına alınması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Kastamonu'da macera turizmi rotaları yapılırken, güzergahımız olan Cide destinasyonumuza geldiğimizde buraları gezdik, dolaştık. Birçok alanda dolaşırken Hasan Üle yolumuz kesişti. Hasan Ünlü'yü alan kılavuzu olarak yanımıza aldık. Hasan hocamızın bize bahsettiği yerlerde sütunlar vardı. Kaya oluşumları inanılmazdı. Bir yapı taşları olduğundan bir Horasan taşlarının harçlarla yapıldığını gördük. Arkamızdaki gördüğümüz büyük kaya kitlesinin etrafında dolaştığımızda mağara, tünel gibi yer gördük, burayı geçtik. 15-20 metre yürüdük. Daha önce geldiğimde bir ışık görüyordum ama ilerlemekte tereddüt ettim. O zaman donanımlı değildik, içeriye doğru giremedik. Şimdi geldiğimizde baktık ki tamamen kapanmış. Demek ki arka tarafına işlem yapılmış.

Kastamonu'daki gizemli yer altı yapıları definecilerin talanına uğradı

"SURLAR VE DUVARLAR TAMAMEN YIKILMIŞ, ODALAR KAYBOLMUŞ"

Arka yerleşim alanıyla bir bağlantı olduğunu anlıyoruz ve orada küpler, küp parçaları var. 3 yıl önce geldiğimizde alanla şu anki alan çok farklı. 3 yıl önce geldiğimizde duvarlar, sütunlar tamamen vardı, odalar görülüyordu ama şimdi gördük ki tamamen deforme edilmiş. Bizler buranın koruma altına alınmasını istiyoruz. Burada bir geçmiş yaşam kalıntıları olduğunu anlıyoruz. Arkeologların gelip burada bir araştırma yapmasını istiyoruz. Gebeoğlu Tepesi bir savunma amaçlı kullanıldığını ve bu surların, duvarların da savunma amaçlı yapıldığını düşünüyoruz. Yıkılmış kalıntılarını gördük. Sadece yıkılmış ama anlattığına göre 300-400 metre bir sur, duvar kalıntısı var. Biz de gördük ama yıkılmış"

Kastamonu'daki gizemli yer altı yapıları definecilerin talanına uğradı

"YERALTINDA HAMAM TARZI MÜKEMMEL YAPILMIŞ YERLEŞİM YERLERİ VARDI AMA DEFİNECİLER TALAN ETMİŞLER"

Yeraltında bulunan yapıların içerisine defalarca girdiğini söyleyen Hasan Ünlü isimli vatandaş ise, "Emekli olduktan sonra buraya pikniğe geldim. Orada bir arkadaşa denk geldik, muhabbet sırasında dedi ki 'burada yeraltında şehir var, evler var' dedi. Geldik baktık, o zaman şu anki halinden yüzde 80 daha iyiydi. Yapı olduğu gibi belli oluyordu. Oval biçimde bir yapı, 2 metre derinliğindeydi. Oradan karşıdaki odaya geçiliyordu. Oradan aşağıya doğru bir kapı açılıyordu. Ama şimdi defineciler talan etmişler. Burayı, araştırılması için her gelen kişiye gösterdim. Buradan içeriye doğru herkes gitti. Sanırım buranın karşısında bir çıkış var. Gittiler, karanlıktan geri dönüp çıktılar. 15-20 metre kadar ileriye doğru gidildi ama ben girmedim. Yukarı kısımda da düzlük var. Bir akşam oraya çıktım. Oradan korktum, çünkü orada düz bir alan var ve altında yerleşim yeri olduğu çok belli oluyor. Aşağıda kazı yapılan yerin yanından çıkışı var. Kaçakçılar talan etmişler ama mükemmel bir yapı var. Altta mükemmel yapılar, hamam tipi yerleşim yeri var. Ben defalarca gördüm, geldim, gezdim. Çok ekip getirdim, onlar da incelediler" diye konuştu.

Kastamonu'daki gizemli yer altı yapıları definecilerin talanına uğradı
Kastamonu'daki gizemli yer altı yapıları definecilerin talanına uğradı
Kaynak: İHA

Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş, Kültür Sanat, Arkeoloji, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... - Son Dakika

SON DAKİKA: Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... - Son Dakika
