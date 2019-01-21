Katar'da Genç 'Teknogirişimcileri' Ödüllendirdi

Katar
Bilim ve Teknoloji Parkı, Arap İnovasyon Akademisi Finali'nde genç 'Teknogirişimcileri' ödüllendirdi.
Katar Bilim ve Teknoloji Parkı (QSTP) ile Avrupa
İnovasyon Akademisi (EIA) arasında bir işbirliği olan Arap İnovasyon Akademisi'nin (AIA) ikinci dönemi, QSTP'de düzenlenen sunum ve mezuniyet töreni ile tamamlandı. Törende genç 'Teknogirişimcileri' ödüllendirdi.
Yapılan açıklamaya göre, bölgedeki ilk ve en büyük girişimcilik programı olan AIA, Katar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
bölgesinin yanı sıra küresel toplumdaki girişimcilere sadece 10 günde kendi işlerini kurma becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Hızlandırılmış deneyimsel öğrenme yöntemi, katılımcıları girişimcilikte ekip oluşturma ve fikir üretme aşamasından risk sermayedarları ve melek yatırımcılara tanıtıma kadar en gelişmiş yöntem ve araçlarla tanıştırdı. Rekabet sırasında, katılımcılar gerçek müşteri geribildirimleriyle gerçek bir pazarda yeni teknolojik girişimler geliştirip başlattılar. 2 Ocak tarihinde başlayan program, dünyaca ünlü teknoloji ortaklarını bir araya getirdi; 900'den fazla başvuru sahibinden oluşan bir havuzdan seçilen 160'ı aşkın katılımcı, 25 konuşmacı ve 30 farklı milleti temsil eden 37 mentor ve yatırımcı. AIA'nın ikinci döneminde Arap kadınlarının programa daha fazla katılım sağladığı görüldü. Katılan ekipler tarafından üretilen iş kurma fikirleri, çocukların endüstriyel atıkları yorumlama ve yeniden kullanmaya ilgilerini sürdürmekten kan bağışçıları aramayı basitleştirmeye kadar pek çok küresel sorunu ele aldı ve sağlık, eğitim, inşaat, emlak ve turizm de dahil olmak üzere çeşitli sektörleri kapsadı.
QSTP'de Executive Director görevini yürüten Yosouf Abdulrahman Saleh, etkinliğin başarısı hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "AIA'nın ikinci döneminde elde ettiklerimizle gurur duyuyorum, ekiplerin çoğu projelerini bizimle olan yolculuklarında tamamladılar. Arap İnovasyon Akademisi, QSTP'nin Katar'daki teknoloji temelli girişimcilik teşebbüslerini destekleme taahhüdümüzün yanı sıra, iş geliştirme, finansman, eğitim ve mentorluk ile bölgesel ve küresel teknoloji inovasyon ekosistemlerine bağlantılar yoluyla takip ettiğimiz en önemli girişimlerinden biridir. Bu programın Katar'ın ekonomik çeşitliliğinin artırılmasına ve beşeri sermayesinin geliştirilmesine büyük bir katkıda bulunduğuna inanıyoruz".
Ödülü kazananlar şöyle:
AIA 2019'un 1'nciliği, 'sağlık pasaportu' işlevi gören bir mobil uygulama geliştiren 'Salamat-e' ekibi kazandı. Uygulama GPS'e bağlı ve belirli bir seyahat noktası bölgesindeki salgın hastalıkların yanı sıra önleme yöntemleri ve gerekli aşılar hakkında bilgiler içeriyor. Ekip Filistin
Politeknik Üniversitesinden Bashar Shawar, Fas
5'nci Muhammed Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Chaimae El Mahdaoui; Rusya Ekonomi
Yüksek Okulundan Polina Ladchenko, Sudan
Al Neelain Üniversitesinden Tareq Osman Babiker ve Filistin Birzeit Üniversitesinden Yafa ABD
AlRahim'den oluşuyor.
2'ncilik ödülünü, çocuklara etkileşimli bir okuma deneyimi ve yazarlara hikayelerini yayınlayacakları bir mağaza sunan bir platform oluşturan 'Fly Stories' ekibi aldı. Ekip üyeleri arasında Katar Vakfı üyesi olan Hamad Bin Khalifa Üniversitesinden Omer Abad ile Aboubakr Aqle ve Ghadeer Abuoda; Umman Sultan Kabus Üniversitesi'nden Jalila Rashid Al Sharqi ve Katar Doha
Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsünden Tasneem İsmail bulunuyor.
3'üncülüğü 'EyeTalk' ve 'WheelsOnClick' ekipleri paylaştı. 'EyeTalk', engelli insanların sadece gözlerini kırparak iletişim kurmalarına yardımcı olabilecek bir yazılım-donanım sistemi konsepti sundu. Ekip üyeleri Cezayir
Abou Bakr Belkad Üniversitesi'nden Abdelkader Keddar ve Samia Cherifi; İstanbul Üniversitesi
'nden Abdullah Abdulwakil ve Doğukan Aksu
ve Katar Üniversitesi'nden Shaikha Alsubaey'den oluşuyor. - DOHA