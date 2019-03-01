Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 196 santimetreyle Nemrut'ta kaydedildi.

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Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 196 santimetreyle Nemrut'ta kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Nemrut'ta 196, Ergan'da 195, Davraz'da 188, Kartepe'de 186, Uludağ'da 168, Ilgaz'da 150, Erciyes ve Kartalkaya'da 138, Palandöken 110, Sarıkamış'ta 104, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 75, Denizli'de 70, Kop'ta 53, Yıldıztepe'de 45, Yalnızçam'da 28, Ladik'te ise 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

01.03.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

AB

-9

 4

Elmadağ

AB

-8

 3

Erciyes

PB

-16

-6

Ilgaz

P

-10

 0

Kartalkaya

S

-11

 0

Kartepe

PB

-6

 3

Ladik

S

-6

 0

Nemrut Dağı

S

-10

-2

Palandöken

PB

-15

-6

Sarıkamış

PB

-16

-4

Uludağ

PB

-9

 2

Yıldızdağı

PB

-11

 0

Yıldıztepe

S

-9

 2

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:33 Kaynak: AA

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