Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

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Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 164, Ilgaz'da 154, Uludağ'da 153, Kartalkaya'da 147, Erciyes'te 133, Palandöken'de 121, Kartepe'de 111, Erciyes'te 105, Konaklı'da 95, Sarıkamış'ta 83, Yıldızdağı'nda 80, Denizli'de 58, Kop'ta 43, Yıldıztepe'de 40, Saklıkent'te 34 ve Yalnızçam'da 12 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

19.03.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

PB

 0

 10

Elmadağ

AB

 3

 10

Erciyes

PB

-3

 3

Ilgaz

PB

-2

 7

Kartalkaya

P

-2

 5

Kartepe

PB

 6

 12

Ladik

S

 1

 10

Nemrut Dağı

ÇB

-9

-2

Palandöken

PB

-14

-2

Sarıkamış

PB

-12

-1

Uludağ

AB

 4

 9

Yıldızdağı

PB

-3

 5

Yıldıztepe

PB

-2

 10

(AB: Az bulutlu, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:26 Kaynak: AA

Kartepe, Palandöken, Türkiye, Güncel
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