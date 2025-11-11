Kayıp otizmli Veysel'den günler sonra acı haber geldi - Son Dakika
Kayıp otizmli Veysel'den günler sonra acı haber geldi

11.11.2025 16:02  Güncelleme: 16:27
Elazığ'da bir hafta önce kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Elazığ'da Gümüşkavak Mahallesi'nde 5 Kasım'da öğle saatlerinde evden çıkan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen'i arayan ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarında tek bir iz bile bulunmayan Veysel'den bir hafta sonra acı haber geldi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kendisinden bir haftadır haber alınamayan otizmli Veysel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: DHA

