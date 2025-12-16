Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu - Son Dakika
Yaşam

Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu

Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu
16.12.2025 23:15
Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu.

KOMŞULARI VARİL İÇİNDE BULDU

Olay, Eseler Mahallesi'nde meydana geldi. Bugün son olarak saat 16.00 sıralarında görülen ve bir daha evine dönmeyen Eseler Mahallesi eski muhtarı Sadık Savurtaş için yakınları kayıp müracatında bulundu. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu

Jandarma, yakınları ve mahalle sakinlerinin birlikte yürüttüğü arama çalışmalarında 64 yaşındaki Savurtaş, saat 20.30 sıralarında kendisine ait bahçede, varil içerisinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Varil içindeki Sadık Savurtaş'ın yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu

UZMAN EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı da Sadık Savurtaş'ın ölü olarak bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan olay yeri araştırmasının ardından Sadık Savurtaş'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu

6 YIL ÖNCE TELEVİZYONDA BİLGİ YARIŞMASINA KATILMIŞ

Öte yandan, çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş'ın 6 yıl önce 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hukuk, Yaşam

Son Dakika Yaşam Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu - Son Dakika

