Üye Girişi
Kayıp taksici İzmir'de boğazı kesilmiş halde bulundu - Son Dakika

Kayıp taksici İzmir'de boğazı kesilmiş halde bulundu

19.02.2022 22:30
Kayıp taksici İzmir'de boğazı kesilmiş halde bulundu

Taksi durağında çalışan Atilla Bagceci, aldığı müşterisini Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmek için taksiyle işyerinden ayrıldı. Kendisinden bir süre haber alınamayan taksici, İzmir'de boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Ayvalık Garaj Taksi durağında çalışan Atilla Bagceci, dün bir müşteriyi Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmek için taksiyle işyerinden ayrıldı. Son olarak Ayvalık Sokol kavşağındaki MOBESE kamerasında müşterisiyle birlikte görüntülenen Bagceci'den daha sonra haber alınamadı.

CANSIZ BEDENİ BAGAJDA BULUNDU

İzmir'in Dikili ilçesi Salihler altı mevkiinde ceset olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemede bagajda bulunan cesedin Atilla Bagceci'ye ait olduğu tespit edildi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İlk belirlemelere göre boğazı kesilen Bagceci'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Bagceci'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kayıp taksici İzmir'de boğazı kesilmiş halde bulundu Kayıp taksici İzmir'de boğazı kesilmiş halde bulundu Balıkesir'de dün kaybolan taksici, İzmir'de ölü bulundu Balıkesir'de dün kaybolan taksici, İzmir'de ölü bulundu Jandarmanın asayiş uygulamalarında 56 şüpheli yakalandı Jandarmanın asayiş uygulamalarında 56 şüpheli yakalandı

Jandarma, MOBESE, Taksi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp taksici İzmir'de boğazı kesilmiş halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:27 Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?
22:23 Karşılaşmada yanlış anons bir anda şüpheye düşürdü! Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
21:54 Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var
21:32 HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan genel seçim açıklaması: Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz
21:24 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı
21:05 Beşiktaş Altay'ı 1-0 yendi! Kara Kartal hasrete son verdi
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 22:37:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kayıp taksici İzmir'de boğazı kesilmiş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement