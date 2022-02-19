Kayıp taksici İzmir'de boğazı kesilmiş halde bulundu - Son Dakika

Ayvalık Garaj Taksi durağında çalışan Atilla Bagceci, dün bir müşteriyi Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmek için taksiyle işyerinden ayrıldı. Son olarak Ayvalık Sokol kavşağındaki MOBESE kamerasında müşterisiyle birlikte görüntülenen Bagceci'den daha sonra haber alınamadı.

CANSIZ BEDENİ BAGAJDA BULUNDU

İzmir'in Dikili ilçesi Salihler altı mevkiinde ceset olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemede bagajda bulunan cesedin Atilla Bagceci'ye ait olduğu tespit edildi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İlk belirlemelere göre boğazı kesilen Bagceci'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Bagceci'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.