Ayvalık Garaj Taksi durağında çalışan Atilla Bagceci, dün bir müşteriyi Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmek için taksiyle işyerinden ayrıldı. Son olarak Ayvalık Sokol kavşağındaki MOBESE kamerasında müşterisiyle birlikte görüntülenen Bagceci'den daha sonra haber alınamadı.
İzmir'in Dikili ilçesi Salihler altı mevkiinde ceset olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemede bagajda bulunan cesedin Atilla Bagceci'ye ait olduğu tespit edildi.
İlk belirlemelere göre boğazı kesilen Bagceci'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Bagceci'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp taksici İzmir'de boğazı kesilmiş halde bulundu - Son Dakika