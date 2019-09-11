"Kayseri 7,5 milyon yıl önce Afrika gibiymiş"

Fil, gergedan, mamut ve zürafa fosillerinin ortaya çıkarıldığı Kayseri'nin 7,5 milyon yıl önce tropikal bir iklime sahip olduğu ve günümüz Afrika'sına benzediği belirtildi.

Yamula Barajı eteklerindeki Kuşçu ve Taşhan Mahallesi'nde iki yıl önce bir çobanın kalıntılar fark etmesi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurtarma kazıları başlatıldı. Devam eden kazılarda fil, zürafa, gergedan ve filin atası olarak belirtilen türlere ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu.

Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başladıkları kurtarma kazılarının devam ettiğini söyledi.

Kayseri'nin doğa tarihi açısından zenginliğine dikkati çeken Başoğlu, "Bulunan fosillerin arasında zürafa, fillerin atası olarak bilinen 4-5 tür, gergedan, üç toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait örnekler var. 7,5 yıl önce Kayseri'de filler, zürafalar, gergedanlar sürüler halinde dolaşıyor. Gayet tropikal iklim söz konusu, günümüzün Afrika'sına benziyor. Yer yer yarı tropikal, sık ormanlık, ağaçlık ve aynı zamanda otluk ve sulak bir bölge." diye konuştu.

"Dünyada tek"

Nevşehir Sofular köyünde de kazı çalışması yürüttüğünü anlatan Başoğlu, Kayseri'deki buluntuların sağlam, tek parça olması ve korunaklılık açısından dünyada tek olduğunu aktardı. Dünyada bu türlere ait fosillerin daha çok parçalar halinde bulunduğunu dile getiren Başoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyadaki fosiller küçük parçalar, bir alt çene parçası, diş parçası o kadar. Bizimki gibi böyle tüm kafatası ve diğer bütünlükte parçalar tek örnek. Bu kadar zaman korunaklı kalmasını koşulların uygun olmasına bağlıyorum. Bulunduğu toprağın yapısıyla ilgili. Hayvan öldüğü an havayla teması kesilmiş, üstü örtülmüş ve korunarak gelmiş. Kayseri'ye öncelikli doğa tarihi müzesi kurulmalı. Türkiye'de sadece Ankara'da doğa tarihi müzesi var. Bununla ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar yapıyoruz. Burada bulunan fosiller dünyada yankı uyandırdı. Alman basınına çıktı, dünyanın çeşitli ülkelerinden bu alanla ilgili bilim adamları Kayseri'ye gelecekler. Ünlü bir fil uzmanı 7 Ekim'de Kayseri'ye gelecek. Fotoğrafını gönderdiğim zaman buraya gelmek için biletini aldı."

"Kayseri milyonlarca yıl önce ormanların olduğu bir yermiş"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Yamula Barajı eteklerindeki fosil kurtarma kazılarını başından beri desteklerini belirtti. Şu ana kadar çıkan fosilleri Kayseri Bilim Merkezinde sergilediklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Fosillerin bütün halinde bozulmamış durumda olması dünya açısından da ilk. Bu bölgede filler, gergedanlar, zürafalar ya da fillerin ataları yaşamış. Bu tür hayvanlar şu an nerede yaşıyor, ormanlık alanlarda yaşıyor. Kayseri'nin jeomorfolojik (yüzey bilimi) yapısı yeniden gözden geçirilmeli. Bu alandaki tarih yeniden yazılmalı. Kayseri milyonlarca yıl önce ormanların olduğu bir yermiş. Kentimiz tropikal bir iklime sahipmiş ki bu tür hayvanlar yaşamış. Bu hayvanların fosillerinin yer alacağı bir müze kurulması konusunda çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu müzede çıkan fosilleri sergileyeceğiz."