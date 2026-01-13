Kayseri\'de Cinayet Davasında Yeni Gelişmeler

KAYSERİ'de, oğlunun eski müvekkili Ahmet Demir'i (40) adliye önünde tabancayla vurup öldüren Mehmet Aslan (71) ile azmettirici olduğu iddia edilen avukat oğlu Özgür Aslan (39) hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yerel mahkemede davanın üçüncü duruşması görüldü. Duruşma savcısı, tutuklamaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık avukat Özgür Aslan'ın yurt dışına giriş çıkış kayıtlarının araştırılmasını, çıkışı varsa hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını istedi.

Olay, 7 Ocak 2020'de adliye önünde meydana geldi. Mehmet Aslan, avukat oğlu Özgür Aslan'ın eski müvekkili olan ve 'Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Aslan, belindeki tabancayı çıkarıp, Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden Ahmet Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturmada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, suç şüphesi bulunan avukat Özgür Aslan'ı ifadeye çağırdı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan avukat Aslan, kuvvetli suç şüphesiyle 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı.

Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin de aralarında olduğu, 2'si tutuklu 6 sanığa dava açıldı. Sanıklardan Mehmet Aslan hakkında 'Tasarlayarak öldürme', avukat oğlu Özgür Aslan hakkında ise 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklar Hasan D., A.T. ve T.H.'nin de 'Suça iştirak' ve 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme', Demir'in eşi hakkında ise 'Suça iştirak'ten ceza istendi. Davanın görülen ara celselerinde tutuklu sanık Özgür Aslan, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2022'de görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Aslan'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından Ahmet Demir'in sanal medyadan yaptığı paylaşımlar, 'ağır tahrik' olarak değerlendirilerek, cezası 24 yıla düşürüldü. Sanık hakkında 'İyi hal' indirimi uygulanmadı. Heyet, tutuksuz sanıklardan Hasan D., A.T. ve T.H.'yi ise 'Tasarlayarak öldürmeye iştirak' suçundan 12'şer yıl hapse mahkum etti. Tutuksuz sanıklardan Özgür Aslan'ın 'Azmettirme' suçundan, Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin ise 'Suça iştirak'ten delil yetersizliğiyle beraatine hükmedildi.

Taraf avukatlarının itirazıyla dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Yerel mahkemenin kararında hukuka aykırı bir durum görmeyen Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan başvuruların esastan reddine karar verdi. Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, sanık Mehmet Aslan'a 'tahrik' indirimi uygulanarak ceza verildiği, sanıklardan Hasan D.'nin olay öncesi ihbarda bulunmasına ve olayın gerçekleşmesini engellemek için çaba göstermesine rağmen 12 yıl 6 ay ceza verildiği bunun yerine sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği, sanık avukat Özgür Aslan'ın ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması gerekirken, beraatine karar verilerek, yanlış hüküm kurulduğu gerekçeleriyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararı sonrası yeniden görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, verdiği ara karar ile duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık avukat Özgür Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararı sonrası görülen 3'üncü duruşmada tutuksuz sanıklardan Hasan D. ile tutuklu sanık Mehmet Aslan ve taraf avukatları hazır bulundu.

'AYAKLARINA SIKMAK İSTEDİM'

Ölen Ahmet Demir'in sanal medyadan yaptığı paylaşımların kendisine yönelik çok ağır hakaretler içerdiğini söyleyen sanık Mehmet Aslan, "Bu olay Ahmet Demir'in şahsıma yönelik yapmış olduğu hakaretler sonucu olmuştur. Bizim bulunduğumuz ortamlarda bu küfürler olmaz. Olursa da bunun bir bedeli olur. O gün mahkemesi olduğunu biliyordum. Ayaklarına sıkmak istedim. Öldürmek istesem öldürürdüm. Oğlum beni azmettirmedi. Benim oğlum hukuk okudu, yargı mensubu. Bu olay benim bireysel olayım. Oğlum bu olayı yapacağımı bilseydi bana engel olurdu. Çok pişmanım ama rahmetli durmadı. Vurdum, cezamı da çekiyorum. Başka kimsenin bu olayla alakası yok" ifadelerini kullandı.

SAVCI, YURT DIŞI ÇIKIŞ KAYITLARININ ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı, sanık Özgür Aslan'ın yurt dışına giriş çıkışlarının sorgulanmasına, legal ya da illegal yurt dışına çıkıp çıkmadığının araştırılmasına, eğer çıkış kaydı varsa ardından da kırmızı bülten prosedürlerinin uygulanmasını istedi.

MAHKEME ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Aslan'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan avukat oğlu Özgür Aslan'ın ise yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi. Heyet, duruşma savcısının talebi doğrultusunda da İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak Özgür Aslan'ın yurt dışına giriş çıkış kaydının olup olmadığının belirlenmesine, gelecek müzekkereye göre savcının kırmızı bülten talebinin değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.