Eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden otomobille geçti

06.01.2026 20:23  Güncelleme: 21:12
06.01.2026 20:23  Güncelleme: 21:12
Eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden otomobille geçti
Kayseri'de kendisini darbeden eniştesini tabancayla öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Cezası 15 yıla düşürülen sanığın, ruhsatsız silah taşımaktan aldığı 1 yıl 6 ay hapis cezası ise değişmedi.

Kayseri'de sokak ortasında kendisini darp eden eniştesi S.T.'yi' tabancayla öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen Y.K,, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 'ağır tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl, ruhsatsız silah taşımak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

KURŞUN YAĞDIRIP ÜZERİNDEN OTOMOBİLLE GEÇTİ, CEZASI 15 YILA DÜŞTÜ

'Haksız tahrik' indirimi ile verilen 18 yıl hapis cezası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından fazla ceza verildiği gerekçesiyle bozulmasının ardından Y.K., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Duruşmaya tutuklu sanık Y.K. ve taraf avukatları katıldı. Y.K., savunmasında, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, olayın anlık geliştiğini söyledi. S.T.'nın avukatı Y.K.'nın iki şarjör mermi sıktıktan sonra maktulün üzerinden otomobille geçtiğini belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda Y.K.'ya 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan verilen 18 yıl hapis cezası indirime gidilerek, 15 yıla düşürüldü. Y.K.'ya 'ruhsatsız silah taşımaktan' verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasında değişim olmadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde 3 Mart 2024'te meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile eniştesi S.T. (45) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.T. kayınbiraderi Y.K.'yı darbetti. Y.K. darp sonrası yanında bulunan tabancayla S.T.'ye ateş etti. Eniştesinin üzerine adeta kurşun yağdıran Y.K. daha sonra da S.T.'nin üzerinden araç ile geçerek, kaçtı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Olayın ardından kaçan Y.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Öte yandan, cinayet anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • brskili brskili:
    iki yıl önceki haberdir beyinsiz editör 3 0 Yanıtla
  • Fatih kardaş Fatih kardaş:
    bu haber yeni mi sıctınız iyice iki yıl oldu haber bulamıyorsanız hiç yapmayın. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
