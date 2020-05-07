Kayseri'de karantinaları tamamlanan vatandaşların mektup ve şiirleri duygulandırdı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından getirilerek Kayseri'deki yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, gözetim sürelerini tamamlayıp ayrılırlarken yazdıkları duygu yüklü mektup ve şiirlerle memnuniyetlerini dile getirdi.

Özbekistan'dan Kayseri'ye getirilerek 23 Nisan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Melikgazi ve Hunat Hatun yurtlarında karantinaya alınan 289 kişi, evlerine gönderildi.

14 gün boyunca yurtta kalan vatandaşlardan geriye, bu süreçte yaşadıklarını yazdıkları mektup ve şiirleri kaldı.

Yurtta kalan vatandaşlardan Muzaffer Albez, yazdığı mektupta, Özbekistan'dan geldiğini, yurtta her ihtiyaçlarının önceden düşünülerek hazırlandığını ve kendilerine çok iyi bakıldığını ifade etti.

Sağlık durumlarıyla da yakından ilgilenildiğini belirten Albez, mektubunda, şunları kaydetti:

"Bunları görüp ne kadar güzel bir devlete, ülkeye sahip olduğumu tekrar tekrar idrak ettim. Gurur duydum. En basiti Kayseri'nin sucuğu meşhur, hiç erinmeden ekip mangal yakıp bize ikramda bulundu. Tabiri caizse kuş gibi bakıyorlardı. Bize bu imkanı sunan herkese, özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Devletimiz var olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Misafirlerden Bahset Akyenilmez ise, " Etiyopya'dan çıktık yola, Kayseri'de verdik mola, 14 günün sonunda, varacağız yuvamıza. Firmamız yapı merkezi, yolladı bütün herkesi, korona-morona bitince, toplayacak hepimizi. Günde üç öğün yemek, karnımız doyuyor demek, odalarımız sıcacak, Melikgazi veriyor yemek. Nasıl teşekkür etsek size, güzel baktınız bize, çok yakında çıkacağız, kavuşacağız ailemize." dizelerini kaleme aldı.

Ali Ender Dulund da başta Sağlık Bakanlığı, AFAD personeli, Kayseri Valiliği, İl Müftülüğü, kendileri için gece-gündüz çalışan yurt personeli ve polis olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiği mektubunda, "Sonsuz teşekkürlerimi kalpten ve en samimi duygularımla sizlere yüksek sesle, 'hakkınızı helal edin' diye haykırmak isterdim." ifadesini kullandı.