Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Kayseri\'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış
12.12.2025 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısını öldürmeye gittiği binada tartıştığı apartman görevlisinin eşini bıçakla öldüren cinayet zanlısının, olay günü eşinin yaşadığı evin kapısını baltayla kırmaya çalıştığı ancak başaramadığı ortaya çıktı.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki kocasının, tartışma sırasında apartman görevlisi olan Melek Gül'ü bıçakla öldürmesi büyük bir infial yarattı. Olayın detayları gün yüzüne çıkarken, cinayet zanlısının eşinin yaşadığı evin kapısını baltayla kırmaya çalıştığı öğrenildi.

"EVE KAMERA YERLEŞTİRMİŞTİ"

Emekli hemşire ve iki çocuk annesi Yasemin Ş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 yıldır evli olduğu zanlı İlhan Ş. ile evliliğinin ilk yıllarından itibaren sorunlar yaşadıklarını söyledi. Kocası emekli olunca memleketleri Kayseri'ye yerleştiklerini belirten Yasemin Ş, "24 saatimiz birlikte geçtiği halde beni takiplere başladı. Evin antresine kamera yerleştirdi ve sürekli bunları telefonundan takip ediyordu." dedi.

KURTULMAK İÇİN KAÇTIKLARI KKTC'DE DE BULMUŞ

Yasemin Ş, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasının, başka bir suçtan yurt dışına çıkma yasağı bulunduğunu ve ondan korunmak için küçük oğluyla 12 Haziran 2024'te KKTC'ye gittiklerini ancak orada da kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü.

Kocasının yurt dışı çıkış yasağı kaldırılınca KKTC'ye geldiğini, kendilerini korumaya çalışan tanıdıklarıyla tartıştığını ve tehdit suçundan 4 ay hapis yattığını anlatan Yasemin Ş, 18 Haziran 2025'te Türkiye'ye dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"BALTAYLA KAPIYA SALDIRMAYA BAŞLADI"

Cinayet zanlısı eşinin uzaklaştırma kararını sık sık ihlal ettiğini, annesini çekiçle yaraladığını, bu suçtan 2 ay cezaevinde kaldığını belirten Yasemin Ş, şunları anlattı: "Olay günü televizyon izlerken birden elektrikler gitti. Hızlı şekilde kapıyı üç yerinden kilitledim. Kilitler kilitlemez baltayla kapıya saldırmaya başladı. 'Uzaklaş git, polisi arıyorum' dedim. Ona rağmen durmaksızın baltayla kapıya vurmaya devam ediyordu. Kapıyı kıramayacağını ve polise haber verdiğimizi anlayınca uzaklaştı.

"BİZİ ÖLDÜRMEK İÇİN BÜTÜN MALZEMELERİ GETİRMİŞ"

Melek Gül'ün (Bina görevlisinin eşi) öldürüldüğünü emniyette öğrendim. Melek Gül'ün yakınları geçmiş olsun için geldiler. Karşılıklı acımızı paylaştık. Buraya gelmeden önce görevliyi aramış. Görevliye hediye getireceğini söylemiş. O da hanımı Melek Gül'ün evde olduğunu, eve bırakmasını söylemiş. O şekilde kapıyı açtırmış. Beni aramasını, aşağı çağırmasını söylemiş. Melek Hanım da 'ben çağıramam' diye söyleyince sinirlenmiş.

Melek Hanım'a saldırmış. Gelirken de bizi öldürmek için bütün malzemeleri getirmiş, çantasına koymuş. Bana söyledikleri kadarıyla kelepçe, ağzımı tıkamak için bir bez parçası, tırnakları çekmek için pense, ip, balta."

"KOCAM EVİME ŞERH KOYMUŞ"

Komşusunun başına gelenler için çok üzgün olduğunu, kendisinin de o gün öldürülebileceğini dile getiren Yasemin Ş, "Melek Hanım'ın çocuklarının ve eşinin acısını yaşarken bina sakinleri, 'En kısa zamanda sizin iyiliğiniz için bu binadan ayrılın' demişler oğluma. Maddi olanaklarım el vermediği için bu binaya geldim. Şu anda da binanın baskısı içerisindeyim. Ev benim üstümeydi, kocam evime şerh koydurmuş." diye konuştu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 9 Aralık'ta boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya giden İlhan Ş, tartıştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçakla öldürmüş, zanlı polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Kayseri, Güncel, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Murat:
    Kınamiyorum,,,rabbim böle kötü ruhlu insanlardan uzak eylesin ,,işimiz gücümüz ailemiz yeterli,,, 7 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    manyak ya 5 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ulkede kadin katliami var 2 0 Yanıtla
  • Sezgin dogrucu Sezgin dogrucu:
    bunun dışarda dolasmamasi gerekiyor. ölene kadar içerde kalmalı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkon demirlerine asılı kalan çocuğu sokaktaki kahraman kurtardı Balkon demirlerine asılı kalan çocuğu sokaktaki kahraman kurtardı
TBMM’de stajyer istismarı iddiaları büyüyor: Yeni şikayetler de ortaya çıktı TBMM'de stajyer istismarı iddiaları büyüyor: Yeni şikayetler de ortaya çıktı
TIR’dan sızan kimyasal 5 kişiyi hastanelik etti TIR'dan sızan kimyasal 5 kişiyi hastanelik etti
Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti: “Tek başına aldıkları bir karar değil“ Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti: "Tek başına aldıkları bir karar değil"
Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Avrupa’da zirveye göz kırptı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı
9 üniversiteye yeni rektör İşte o isimler 9 üniversiteye yeni rektör! İşte o isimler

21:17
Sarıgül’ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: ’O kuralı kaldıralım’
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: 'O kuralı kaldıralım'
20:58
Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü’yü itti
Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti
20:45
Ukrayna’da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri’nden açıklama
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama
20:22
Karadeniz’de 4.1, Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
19:08
Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı
18:52
Epstein’ın arşivi açıldı: Trump’lı fotoğraflar ortaya saçıldı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı
18:47
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı Erdoğan’la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 21:45:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.