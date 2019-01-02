Kayseri İki Ay Önce Fransa' Dan Geldiler
42 dakika önce
Kayseri'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Y. ile beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu.
Kayseri
'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Y. ile beraberindeki Fas
uyruklu Nadia N.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce Fransa
'dan Türkiye
'ye gelip, kente yerleşen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Murat Y. ve beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Yılbaşı
eylem arayışında olabileceği değerlendirilen şüphelilerin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda örgütsel fotoğraf bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat Y., sevk sırasında Allah'ın şeriatı tüm kainata hakim olacak, kafirler istese de istemese de diye bağırdı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:07 Kaynak: DHA
Komşusuna Öfkelenen Romanyalı Kadın, Satır ve Bıçakla Evlerinin Kapısına Dayandı
Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
Umut Meraş'a Fransa'dan Talip Çıktı
Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi