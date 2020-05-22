KAYSERİ Koronavirüsü öldüren kumaş - Son Dakika

KAYSERİ Koronavirüsü öldüren kumaş

Koronavirüsü öldüren kumaşKAYSERİ'de Erciyes Anadolu Holding bünyesinde tekstil alanında faaliyet gösteren Boyteks Fabrikası, 3 aylık AR-GE çalışması sonucu dünyada ilk kez insanı virüsten koruyan antiviral kumaş üretti.

Koronavirüsü öldüren kumaş

KAYSERİ'de Erciyes Anadolu Holding bünyesinde tekstil alanında faaliyet gösteren Boyteks Fabrikası, 3 aylık AR-GE çalışması sonucu dünyada ilk kez insanı virüsten koruyan antiviral kumaş üretti. Maske, koruyucu giysi, önlük, eldiven, ev tekstili ve yatak gibi ürünlerde kullanılabilecek kumaşa, özellikle pandeminin yoğun olduğu ülkelerden yoğun talep geldi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren tekstil firması Boyteks A.Ş. tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecine katkı sağlamak amacıyla 3 aylık süren AR-GE çalışması sonrasında antiviral kumaş üretti. Almanya'da testleri olumlu sonuç veren kumaşın üretimi Boyteks'in Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında başladı. İtalya ve İspanya'dan çok miktarda sipariş alınan polimer teknolojisi ile üretilen antiviral kumaş, virüsü etkisiz hale getiriyor.

'PANDEMİNİN YAYGIN OLDUĞU ÜLKELERDEN YOĞUN TALEP GELİYOR'

Boyteks Pazarlama Müdürü Mahmut Halit Kılıç, Boyteks olarak bugüne kadar 100'den fazla yenilikçi çözümler gerçekleştirdik. Bu geliştirdiğimiz çözümlerden en fazla talep gören hijyenik ürün gruplarımız oldu. Ürünlerimize antiviral özellikli kumaşı eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İtalya ve İspanya başta olmak üzere pandeminin çok yaygın olarak görüldüğü ülkelerden özellikle ciddi talepler geliyor. Bu gelen talepleri hızlı bir şekilde karşılayabilmek adına ülkemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Brezilya, Makedonya, Paraguay ve diğer Güney Amerika ülkelerinden de çok ciddi talepler alıyoruz ve tüm gayretimizle bu taleplere yüksek kapasiteli imkanımızla cevap vereceğiz. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek yaklaşık bin kişiyle çalışıyoruz. Böyle bir ürüne imza attığımız için ülke olarak gurur duyuyoruz. Boyteks olarak geliştirdiğimiz antiviral özellikli kumaşlar, maske, koruyucu giysi, önlük, eldiven, ev tekstili ve yatak gibi ürünlerde kullanılabilecek ifadelerini kullandı.

'BU PROJEYİ MİLLİ BİR GÖREV OLARAK GÖRDÜK'

Boyteks AR-GE Müdürü Özkan Yıldızhan ise Virüsler yapısı gereği protein ve yağ tabakalarından oluşur. Virüsler bizim ürünümüze yani kumaşa temas ettiğinde bu yağ ve protein tabakası bozuluyor. Bu sayede kumaşımız üzerindeki virüs etkisiz hale geliyor. Tabii bu sürecin en önemli aşamalarından biri de test aşaması. Bu kumaşın testlerini Almanya'da yaptırdık. Uluslararası akredite laboratuvarlarda test edilmesi gerekiyor. Bu testler dünya genelinde bilinen bir standart olan ISO 18184 kumaşların antiviral etkinliklerinin belirlenmesi testleri yapıldı. Ürünümüz başarılı şekilde raporlandı. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi tarafından test metotları ve test sonuçlarının standartlara uygun olarak yapıldığı raporlandı. Geliştirdiğimiz bu ürünü 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlamamızın nedeni, projeyi sosyal sorumluluk ve milli bir görev olarak görmemizden kaynaklıdır. Yönetimimizin desteği ve proje ekibimizin üstün gayreti ile bu kumaşı üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz şeklinde konuştu.

'ZİKA VİRÜSÜ İÇİNDE KUMAŞ GELİŞTİRMİŞTİK'

Virüsler konusunda 2014 yılından bu yana çalışma yaptıklarını ve 2017'de Güney Amerika'da ortaya çıkan Zika virüsü konusunda kumaş geliştirdiklerini söyleyen Yıldızhan, Biz Boyteks olarak yıllardan beri yüzü aşkın inovatif ürünü sektöre kazandırdık. Özellikle hijyen tekstili alanında birçok ürünümüz var ve şu an müşterilerimizin kullanımına sunmaktayız. Virüsler konusunda da 2014 yılından beri çalışmalar yapmaktayız. En son 2017 yılında Güney Amerika'da ortaya çıkan Zika virüsü konusunda bir kumaş geliştirdik diye konuştu.

KAYSERİ Koronavirüsü öldüren kumaş

Koronavirüs, Erciyes, Boyteks, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 12:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ Koronavirüsü öldüren kumaş - Son Dakika

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