Kayseri'de Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenlendi

02.08.2022 15:45
Kayseri'de Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ev sahipliğinde Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenlendi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ev sahipliğinde Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenlendi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Parkı'nda 12 üniversitenin katılımı ile gerçekleşen fuarın açılışına, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aytekin, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı.

Açılışta konuşan KAYÜ Rektörü Karamustafa, 25 Temmuz'da Erzincan'da başlayan ve 3 Ağustos'ta Malatya'da sona erecek fuarın 9'uncusuna ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Fuarda üniversitelerin tanıtıldığını anlatan Karamustafa, "Programları tanıtıyoruz. Tercihler konusunda şehrimizdeki öğrencilere bilgilendirme ve yönlendirme yapıyoruz. Bu yıl Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından ilk kez böyle bir organizasyon yapıldı. Güzel geri bildirimler alıyoruz. Her şey gençlerimiz için, her şey üniversitelerimizin daha nitelikli eğitim vererek, bulunduğu şehirlere, bölgesine ve ülkemize daha iyi katkı sunması için, her şey büyük ve güçlü Türkiye için." ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Çalış da tercih dönemindeki öğrencileri kendileri için önemli fayda sağlayacak bu fuarı ziyaret etmeye davet etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aytekin ise Anadolu Üniversiteler Birliği'ne üye üniversiteler olarak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla burada bulunduklarını ve üniversite sınavına giren öğrencilerin doğru tercih yapmalarına, doğru ve sağlıklı karar vermelerine katkı sunmak istediklerini aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da 5 üniversiteye sahip kentte böyle bir organizasyon yapılmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenlendi - Son Dakika

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