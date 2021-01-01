Kayserispor 1 yılda 8 kez kazandı - Son Dakika

Kayserispor 1 yılda 8 kez kazandı

01.01.2021 09:33
Kayserispor 1 yılda 8 kez kazandı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılında oynadığı Süper Lig maçlarında 8 kez kazandı.

Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılında oynadığı Süper Lig maçlarında 8 kez kazandı.

Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılı içerisinde 31 Süper Lig maçına çıktı. Geçen sezon 17, bu sezon da 14 müsabaka olmak üzere 31 maça çıkan Hes Kablo Kayserispor, geçen sezon 6 bu sezon 2 galibiyet aldı. 2020 yılı içerisinde sadece 8 galibiyet alabilen sarı kırmızılılar, 8 beraberlik elde ederken 15 kez de mağlup oldu. Kayserispor bu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 49 gol gördü. Kayserispor bu maçlarda en farklı galibiyetini 2-0'lık skorlarla elde ederken en farklı yenilgilerini ise 5-1'lik sonuç ile aldı.

Hes Kablo Kayserispor 2020 yılı içerisinde 3 teknik direktör ile çalıştı. 2019-2020 futbol sezonunun devre arasında Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaşan sarı kırmızılılar, sezonu bu hoca ile tamamladı. Ardından yeni sezona Bayram Bektaş ile başlayan Kayserispor, 6 müsabaka sonrasında teknik direktör değişikliğine giderek Samet Aybaba ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılı içerisinde oynadığı 31 Süper Lig maçında 78 kez kart gördü. Kayserisporlu futbolcular 70 kez sarı kart görürken 8 kez de kırmızı kart ile cezalandırıldı. Sarı Kırmızılı takımın 2020 yılı içerisinde oynadığı lig maçları ve neticeleri şöyle:

Alanyaspor-Kayserispor 5-1

Kayserispor- Ankaragücü 1-1

Galatasaray-Kayserispor 4-1

Kayserispor- Antalyaspor 2-2

Denizlispor-Kayserispor 0-1

Kayserispor- Konyaspor 2-2

Kayserispor-Göztepe 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor 5-1

Kayserispor-Yeni Malatya 2-1

Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

Kayserispor- Gençlerbirliği 2-0

Sivasspor-Kayserispor 0-2

Kayserispor- Beşiktaş 3-1

Ç.Rizespor-Kayserispor 3-2

Kayserispor- Gaziantep 1-1

Başakşehir-Kayserispor 1-0

Kayserispor- Trabzonspor 1-2

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Alanyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-BB Erzurum 1-3

Ankaragücü-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Sivasspor 1-3

Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

Kayserispor- Hatayspor 0-1

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Karagümrük 0-0

Göztepe-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Konyaspor 1-2

Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor 1 yılda 8 kez kazandı

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor 1 yılda 8 kez kazandı - Son Dakika Spor


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