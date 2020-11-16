Kaz Dağları sonbaharda rengarenk - Son Dakika

Kaz Dağları sonbaharda rengarenk

16.11.2020 08:37
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk, System.String[]

ÇANAKKALE ve Balıkesir illeri arasında zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri, ormanları, pınarları ve mitolojik geçmişiyle büyük öneme sahip Kaz Dağları, sonbaharla birlikte rengarenk bir tabloya dönüştü.

ÇANAKKALE ve Balıkesir illeri arasında zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri, ormanları, pınarları ve mitolojik geçmişiyle büyük öneme sahip Kaz Dağları, sonbaharla birlikte rengarenk bir tabloya dönüştü.

Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlarda sonbahar ile birlikte ortaya birbirinden güzel görüntüler çıkarken, zengin flora ve faunası ile dikkat çeken Kaz Dağları da rengarenk oldu. 1774 metre yüksekliğiyle Kaz Dağları, su ekosistemleri nedeniyle 'Bin pınarlı dağ' olarak da anılıyor. Çok sayıda endemik bitki türünü bünyesinde barındıran Kaz Dağları, yüksek oksijen oranının yanı sıra mitolojik geçmişi ve yerleşim alanlarındaki geleneksel yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

Bir tarafı Balıkesir'in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları, bugünlerde sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini bir tablo şeklinde ziyaretçilere sunuyor. Sonbahar ile birlikte, Kaz Dağları'nın yeşil ormanlarının bir bölümü adeta kızıla boyanmış durumda. Dinlenme ve piknik alanı olarak öne çıkan Üççat, Ardıçbaşı, Kökeğrek, Yedi Kardeşler gibi yerler, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kestane ağaçlarının kırmızı, kayın ağaçlarının sarı, çam ağaçlarının yeşil, yabani kavak ağaçlarının açık sarı, meşe ağaçlarının ise kahverengi yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşüyle Kaz Dağları, etkileyici bir güzelliği ziyaretçilerine sunuyor.

Birçok vatandaş da, özellikle koronavirüs salgınının yaşandığı şu günlerde, kalabalık şehir ortamından uzaklaşmak için sakinliğiyle dikkat çeken Kaz Dağları'na, sonbaharın kendilerine sunduğu güzelliği yaşamaya, bol oksijene sahip rengarenk ormanlarında yürüyüş yaparak, temiz hava almaya gidiyor.


Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk

Kaz Dağları, Balıkesir, Çanakkale, Endemik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaz Dağları sonbaharda rengarenk - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı NASA, 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı Anlaşma öncesi görüntüler ortaya çıktı! Putin'den danışmanının sorusuna dikkat çeken yanıt MHP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Kula'nın kızıl geyik avı tepki çekti Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu
Jigolo sitesi kuran dolandırıcılar midyeciyi kandırarak çeteye sokmuş: Uluslararası gizli serviste çalıştığını söyledi Jigolo sitesi kuran dolandırıcılar midyeciyi kandırarak çeteye sokmuş: Uluslararası gizli serviste çalıştığını söyledi         
08:03
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu         
01:07
Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı         
00:23
Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü         
22:38
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Kelbecer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor Kelbecer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor         
21:24
Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi         
20:47
Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?         
17:54
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik         
16:35
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Sette kaza geçiren Gökhan Türkmen, ayağının kırıldığını hastanede öğrendi Sette kaza geçiren Gökhan Türkmen, ayağının kırıldığını hastanede öğrendi         
12:39
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 08:46:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaz Dağları sonbaharda rengarenk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei