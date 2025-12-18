Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı - Son Dakika
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

18.12.2025 16:55
İstanbul'da Batın Barlasçeki'nin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin tutuksuz yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada karar çıktı. Yerel mahkemede verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasının istinafta bozulmasıyla yeniden görülen davada Kınık'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Öte yandan Kınık'ın, mahkemedeki savunmasında kusurun motosiklet sürücüsünde olduğunu öne sürerek beraatini talep etmesi de dikkat çekti.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 9 Temmuz'da seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu Batın Barlasçeki'nin (17) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kınık'ın ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulmuştu.

KARAR İSTİNAFTA BOZULDU

Dosya istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme olan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. Ceza Dairesi, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ceza alan Kınık'ın müştekilerin şikayetini geri çekmesi sebebiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. İstinaf mahkemesi, kazada yaralanan şahısların şikayetlerini geri çekmesi sonucu dosyayı tekrar Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

1 Aralık'ta görülen dava kapsamında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Bugün, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Fatıma Zehra Kınık Demir ve taraf avukatları katıldı.

KINIK: KUSUR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNDE, BERAATİMİ TALEP EDİYORUM

Mahkemede savunma yapan Kınık, "Tekrardan aynı üzüntüyü yaşadığımı söylemek istiyorum. Onlarla üzüntümü paylaşıyorum. Kamera kayıtlarından açıkça gözüktüğü gibi bana yol veren minibüs sonrası yavaşça çıktım. Aradan süratle fırlamış olan motosiklet sürücüsünü benim farıma sürttüğü zaman fark ettim. Kör noktamda kalıyordu sürtünce fark ettim. Keşke bu kaza yaşanmasaydı. Kusurun motosiklet sürücüsünde olduğu kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"SANIĞIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİM"

Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan beyanında, "Sanığın cezasız kalmasını kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Ben oğlumu bir daha hiç göremeyeceğim. Yaşasaydı 18 yaşına girecekti bir canın yok olmasına sebep olmuşken bunun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

TAKDİRİ İNDİRİMİ İLE 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, Kınık'ın 'taksirle bir kişin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Hakim, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini göz önüne alarak takdiri indirim yapılmasına ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın ehliyetine ise 1 yıl süreyle el konulmasına hükmedildi.

Kaynak: İHA

Fatıma Zehra, Kerem Kınık, Motosiklet, İstanbul, Kızılay, trafik, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    babası çadır satmaya devam etsin demiş mahkeme 78 3 Yanıtla
  • hymqftxcpt hymqftxcpt:
    alın size adalet 58 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    gariban yapsaydi hapisten cikamazdi 30 0 Yanıtla
  • Erol Erol:
    Birilerinin gücünü kullanarak işlemiş olduğun cinayetten az bir ceza ile kurtulmuş olabilirsin ancak ALLAH sana aynı acıyı yaşatmadan,aynı adaletsizliği görmeden sana ölmeyi nasip etmesin 22 1 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    AKP'nin en büyük icraatı. Akp liflerin özgürce öldürme özgürlüğüne kavuşması, diğerleri zaten önemli değil Dr dövme, polise hakaret, açık açık yeğeni hakim olarak atama 20 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.