Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor - Son Dakika

Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor

Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor Batı Karadeniz'in ilk ve tek antik tiyatrosu gün ışığına çıkıyor Üç yıl içinde kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlanması planlanan antik tiyatroda Türkiye'nin önemli isimleri konser verecek Milattan önce üçünü yüzyılda kullanılan ve büyük...

Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor

Batı Karadeniz'in ilk ve tek antik tiyatrosu gün ışığına çıkıyor

Üç yıl içinde kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlanması planlanan antik tiyatroda Türkiye'nin önemli isimleri konser verecek

DÜZCE - Milattan önce üçünü yüzyılda kullanılan ve büyük bir bölümü toprak altında kalan Batı Karadeniz'in tek antik tiyatrosunda kazı çalışmaları devam ediyor. Her gün yeni bir yapının gün ışığına çıktığı kazıların tamamlanmasıyla, antik tiyatroda Türkiye'nin önemli isimlerinin konser vermesi planlanıyor.

Düzce'nin Konuralp beldesinde bulunan, Roma döneminde aktif olarak kullanıldığı tahmin edilen ve büyük bir bölümü toprak altında kalan antik tiyatro yıllar sonra gün ışığına çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi'nin oluşturduğu ekip, tarihi gün yüzüne çıkarmak için durmadan çalışıyor. Halk arasında kırk basamaklar olarak bilinen Konuralp Antik Tiyatro, Helenistik Çağ'da inşa edildi. Eklemeleri ise Roma Dönemi'ne ait. Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde bulunan ve iki kademeli olan tiyatronun sahne arkası duvarı ile ikinci kademenin oturma sıralarının bir bölümü günümüze kadar ulaştı. Ayrıca sağ ve soldan giriş çıkışları sağlayan tonozlu geçitleri de toprak üstünde kaldı. Yaklaşık 10 bin kişilik olan antik tiyatronun büyük bir bölümü ise toprak altında kaldı.

Batı Karadeniz'in ilk ve tek antik tiyatrosunun toprak altında kalan bölümlerinin çıkartılması için çalışan ekip, her gün yeri bir bulguyla karşılaşıyor. Toprak altından sadece tarihi yapının kalıntıları değil, sikke ve geçmiş döneme ait paralar da bulunuyor.

65. dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kazı çalışmaları ile yakından ilgileniyor. Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Özlü, "Özellikle toplumdaki yaygın kanı, Düzce'nin Cumhuriyet şehri olduğu. Yeni bir şehir olduğu şeklindedir. İmparatorluğumuzun dağılma sürecinde Bakanlardan, Kafkaslardan gelen, Osmanlı'nın yetimlerinin yerleştirildiği yer olarak bilinir. Bunun tam aksine, Düzce'de çok ciddi bir tarih var. Roma dönemine kadar dayanan önemli eserler var. Milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan tarihi gün ışığına çıkartmaya çalışıyoruz. Burası bir antik tiyatro. Burada kazı çalışmaları yürütüyoruz. Planlamamız, önümüzdeki üç yıl içinde kazı çalışmalarını tamamlamak, kazı yaparken restore etmek ve tarihi gün ışığına çıkartmak" dedi.

"Bitince Türkiye'nin önemli isimleri konser verecek"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Başkan Özlü, "Biz belediye olarak destek veriyoruz. Onların kontrolünde bu işi yapıyoruz. Bu kazıyı ve restorasyonu üç yıl içinde bitirip, sonunda Türkiye'nin en sevilen en beğenilen sanatçılarından oluşan bir gruba burada konser verdireceğiz" diye konuştu.

"Her gün kazılarda yeni değerlere ulaşıyoruz"

Her gün yapılan kazı hakkında bilgi aldığını ifade eden Başkan Faruk Özlü, "Her gün kazılarda yeni değerlere ulaşıyoruz. Bu bizi heyecanlandırıyor. Altta ulaştığımız yapılar toprak altında kaldığını için sağlam. Biz bu kazılarda Roma ve Osmanlı dönemine ait sikkelere rastlıyoruz. Yaptığımız kazılarda yeni neticelere ulaşıyoruz. Batı Karadeniz'in en büyük antik kenti burası. Canla başla bir kazı faaliyeti yürütüyoruz. Türkiye'nin her yerinden insanımızı bu kazıları görmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tiyatronun birinci kademesinde oturma sıraları toprağın altından çıkartılmaya çalışılıyor. Birinci kademe yaklaşık 17 oturma sıralık bir boyuta sahip olsa da, tiyatro yaklaşık toplam 36 oturma sıralı olarak inşa edilmiş. 5 bin 978 metrekare alana sahip, 100 metre uzunluğunda, 74 metre eninde bir alana yayılan tiyatronun süslemeleri adeta göz kamaştırıyor.

Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor

Batı Karadeniz, Türkiye, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak İslamofobik Fransız dergisi Charlie Hebdo, yine Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımladı Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı İspanya'da La Liga yönetimi, hükmen yenilgi kuralını tartışmaya açtı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti İsveç'te bir mescidin önüne yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bıraktılar G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı         
14:16
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak         
14:11
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı         
13:47
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi         
20:57
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 18:05:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei