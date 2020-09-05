Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Kovid-19 salgınına karşı uyardı Açıklaması - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede üstü açık otobüsle dolaşarak vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altınok, Ankara'daki Kovid-19 vaka sayılarının artması üzerine, 51 mahalleyi gezerek vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunulmaması gerektiğini belirten Altınok, "Tedbir almadan kalabalık alanlarda dolaşan herkes birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmasın." ifadelerini kullandı.

Altınok, vatandaşların hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı için mutlaka Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun önerilerini dikkate almaları gerektiğini, aksi halde hem ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanacağını hem de can kayıplarının artacağını ifade etti.

Salgınla mücadelede topyekun çalışma yürüttüklerine, maske ve dezenfektan dağıtımıyla vatandaşın her zaman yanında olduklarına dikkati çeken Altınok, Türkiye'de ilk maske ve dezenfektan üreten belediyenin Keçiören Belediyesi olduğunu kaydetti.

Altınok, vatandaşlara "TMM (Temizlik, Maske, Mesafe)" tişörtleri de dağıttı.