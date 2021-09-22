Keçiören, 'hareketsizlik birçok hastalığın tetikleyicisi' dedi spor yaptı - Son Dakika

Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hastaneye en az gidenler spor yapanlar, en çok gidenler ise spor yapmayanlardır. Hareketsizlik birçok hastalığın da tetikleyicisidir. Hap bağımlısı bir toplum olduk. Hapların tamamında yan etkisi olabileceğine dair ibare yer alıyor. Ancak sporun herhangi bir yan etkisi yok. Yan etkisi olmayan bir hap almak istiyorsak, sağlıklı olmak istiyorsak, hastaneye gitmek istemiyorsak sporu ve hareketi hayatımızdan eksik etmemeliyiz." dedi.

Keçiören Kalaba Kent Meydanı'nda bu yıl 'Sürdürülebilir Ulaşım Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, vatandaşlar ve çeşitli branşlardan sporcular katıldı.

Başkan Altınok etkinlikte bulunan katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Çocukluğunda bisiklete binmeyen var mıdır bilmiyorum. Ben çocukluğumdan beri bisiklete binen biriyim. Şimdi iş güç derken ancak bu tür etkinliklerde binebiliyorum. Bisiklete binmesem de günlük en az 5 kilometre yürüyorum. Hareket önemli, spor önemli. Sağlıklı ve konforlu bir yaşam için spor yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜMLÜ KAZA AZ, ÇÜNKÜ PARK SAYIMIZ FAZLA"

Başkan Altınok ölümlü kaza sayısının Keçiören'de az olmasına dikkati çekerek şunları aktardı:

"Ankara'daki en genç nüfus Keçiören'de.En az ölümlü trafik kazasının olduğu şehir de Keçiören. Bunun nedeni, çocuklarımızın vakit geçireceği park ve sosyal alanlarımızın sayısının fazla olmasıdır.Parklar yaptık çocuklarımız sokakta oynamak, bisiklet sürmek zorunda kalmadı. Ölümlü kazayı en aza indirmenin yolu olarak bizim bu çalışmamız yaygınlaştı. Nursultan Nazarbayev Parkımıza bisiklet yolu yapıyoruz. Bisiklet yollarının sayısını çoğaltıyoruz. Tesislerimizi kendi imkânlarımızla yapıyoruz ancak bir konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a özellikle teşekkür ediyorum. Bakanımız İller Bankası aracılığıyla 2 milyon lira hibe edilmesi talimatını verdi ve onunla da bisiklet yolu yapacağız. 1994'ten beri yaptığımız yürüyüş ve koşu yolları Türkiye'de diğer belediyelerin de yürüyüş yolu ve koşu yolu yapmasına öncü olmuştur. Aynı şekilde Keçiören'de yaptığımız park ve yeşil alanlar da örnek alınmıştır. Etlik ve Ayvalı'daki yüzme havuzlarımızın hala Türkiye'de bir örneği yok. Biz bu tesislerimizi 18 yıl önce yaptık. Şehrimize Türkiye ve Dünya şampiyonlarının yapılacağı standartların üzerinde tesisler kazandırdık.Halı sahaların ücretsiz olduğu ilk şehir Keçiören'dir. İlk defa cam basketbol potasını okullarımızın bahçesine kuran belediye de Keçiören Belediyesidir."

"SGK GİDERLERİNİ AZALTMAK İÇİN SPOR YAPMALIYIZ"

Türkiye'nin en büyük gider kalemlerinden birinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giderleri olduğunu da anımsatan Altınok , "Yıllık SGK giderlerimiz 120 milyar TL. Türkiye'de var olan sosyal güvenlik sistemi Avrupa'da ve Amerika'da yok. Devletimizin SGK giderlerini azaltmak için spor yapmalıyız ve sağlıklı kalmalıyız. Türkiye'de en çok spor tesisini yapıldığı dönemi yaşıyoruz.Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da bu vesileyle teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Altınok protokol konuşmalarının ardından etkinlik alanında bulunan spor stantlarını gezdi ve bisiklet sürerek hareketlilik mesajı verdi. ?