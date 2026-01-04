Kedi Isırığı Sonrası İhmal İddiası

Esenyurt'ta evde beslediği kedi elini ısırınca hastaneye giden Ali Kaçar, ilaç yazılarak taburcu edildikten sonra başparmak tendonunun koptuğunu öne sürdü. Kendisini tedavi eden doktorun ihmali olduğunu söyleyerek şikayetçi olan Kaçar, "Bir tane antibiyotik verdi. 'Bu antibiyotiği kullan, hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak' dedi. Ameliyat olup olmayacağımı sordum. O da olmayacağımı söyledi. O zaman elimde bir kopma yoktu. Olaydan 13 gün sonra enfeksiyona bağlı başparmağımda düşme meydana geldi. Ardından başka bir hastanede cerrahi operasyon geçirdiğimde enfeksiyona bağlı kopma olduğunu söylediler" dedi.

Esenyurt'ta yaşayan taksici Ali Kaçar'ın eli, evde beslediği kedi tarafından ısırıldı. İddiaya göre, olayın ardından Esenyurt'ta acil servise giden Kaçar'a, 29 Ekim nedeniyle hastanenin enfeksiyon bölümünün kapalı olduğu belirtilerek, bir sonraki gün gelmesi söylendi. Bir gün sonra tekrar hastaneye gelen Kaçar, hastanede gördüğü tedavinin ardından antibiyotik yazılarak gönderildi. Evine gittikten 13 gün sonra parmağının bir anda düştüğü iddia eden Kaçar, başka bir hastanede cerrahi operasyon geçirdi. Kaçar'ın başka bir parmağındaki fazla tendon alınarak başparmağı tedavi edildi. Ancak Kaçar, parmağının enfeksiyon nedeniyle tendonunun koptuğunu öğrendi. Hastanenin ihmali yüzünden sağlığından olduğunu iddia eden Kaçar şikayetçi olacağını söyledi.

'KEDİM ELİMİ ISIRDI'

Bu süreçte yaşadıklarını anlatan Ali Kaçar, "Evde beslemiş olduğum kedim elimi ısırdı. 29 Ekim'de hastaneye başvurdum. Hastanede, benimle ilgilenen doktor; 'Kedinin ağzındaki bakterinin nasıl bir bakteri olduğunu bilmediğimiz için seni enfeksiyon bölümüne konsültasyon açarak seni sevk etmem gerekiyor ama bugün 29 Ekim olduğu için kapalı' dedi. Bir kağıt vererek yarın tekrar gelmemi söyledi. Ertesi gün geldiğimde acildeki doktora kayıt açtırdım ve durumu anlattım. Bana verilen kağıdı da göstererek olayı anlatmaya çalıştığım sırada bana bir anda anlamsızca bir tepki verdi. Dedi ki, 'Sana kim konsültasyon açtıysa onun yanına gitmen gerekiyor.' Ben de kayıt birimine giderek olayı tekrar anlatım. Bu sefer de beni hastanenin başka ilgili başka bir yere yönlendirdiler. Bu sefer de ilgili doktor dedi ki 'Seni neden diğer tarafa göndermediler?' Çünkü hayvan ısırığı vakalarında orası bakıyormuş. Ben de dedim ki orası beni kabul etmedi. O da bana, 'Ben niye kabul edeceğim o zaman.' Ben de elimin şişliğini görüşüyorsunuz ne yapılması gerekiyor diye sordum. O da dedi ki, 'Seni kabul eden bir yer buldum, sen ona şükret dedi.' Kan tahlillerimi aldı. Acil ultrason, röntgen vs... Ultrasonu çeken doktor elimde serbest sıvı gözlemledi" dedi.

'HİÇBİR ŞEYİN YOK'

Kaçar, "Daha önce de ben tendon ameliyatı olduğum için tendonlarımda sıkıntı olup olmadığını sordum. Kendisi bana dedi ki, 'Onu acildeki doktora sorman gerekiyor.' Sonuçları acildeki doktora gösterdiğimde bana dedi ki, 'Hiç bir şeyin yok.' Bir tane antibiyotik verdi. Bu antibiyotiği kullan, hiç bir şekilde bir sıkıntı olmayacak.' Ameliyat olup olmayacağımı sordum. O da olmayacağımı söyledi. O zaman elimde bir kopma yoktu. Olaydan 13 gün sonra enfeksiyona bağlı başparmağımda düşme meydana geldi. Ardından başka bir hastanede cerrahi operasyon geçirdiğimde enfeksiyona bağlı kopma olduğunu söylediler. Bana yazılan antibiyotik ilaçları kullanmıştım. Şikayetçi olmak için hasta haklarına başvurdum. Bizi ilk muayene eden doktorun kayıtlarını göremedim. Elimde cerrahi bir operasyon geçirdim, bu durumu artık beni rahatsız etmeye başladı. Ben de bundan dolayı şikayetçi olacağım" ifadelerine yer verdi.

'TENDONUNUN KEDİ ISIRIĞI NEDENİYLE KOPMASI DÜNYA'DA İLK'

Kaçar'ın avukatı Emin Furkan Tok, "Başparmak tendonunun, kedi ısırığından kaynaklanan bakteri nedeniyle kopması tıp literatüründe zannedersem Dünya'da bir ilk. Müvekkilimin bu yaşanan hadiseden dolayı maddi ve manevi zararları mevcut. Aslında hastaneye ilk geldiği gün acil serviste gerekli müdahale yapılsaydı müvekkilimin başına bunların gelmeyeceğini düşünüyoruz. Başparmak, kavrama hareketini yaptığımız çok önemli bir parmağımız ve müvekkil bu parmağını asla eskisi gibi bundan sonra kullanmayacak. Biz konuyla alakalı gerekli hukuki işlemleri başlayacağız" diye konuştu.