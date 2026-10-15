Kediler için tasarlanan seri, yardıma muhtaç hayvanlara destek oluyor - Son Dakika
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Kediler için tasarlanan seri, yardıma muhtaç hayvanlara destek oluyor

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Kediler için tasarlanan seri, yardıma muhtaç hayvanlara destek oluyor
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Versuni, kedilere özel tasarlanan Philips pet serisinden alışveriş yapan tüketiciler adına ENCANDER’e bağış yaparak engelli ve yardıma muhtaç hayvanların mama ve tedavi giderlerine katkı sağlıyor.

Versuni, Philips markasıyla yakın zamanda tüketicilerle buluşturduğu, kedilere özel tasarlanan pet serisini hayvanların bakımına katkı sunan bir çalışmayla destekliyor. Pet serisinden alışveriş yapan tüketiciler adına Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği’ne (ENCANDER) bağış yapılarak, derneğin bakımını üstlendiği hayvanların beslenme ve tedavi ihtiyaçlarına katkıda bulunuluyor.

KURULAN BAĞ SOMUT BİR KATKIYLA BULUŞUYOR

Versuni’nin “evleri yuvaya dönüştürme” yaklaşımı, yaşam alanlarının taşıdığı sevgi, konfor ve aidiyet duygusunu merkeze alıyor. Kedilerle paylaşılan evler de bu yaklaşımın doğal bir parçasını oluşturuyor. Philips pet serisi çevresinde hayata geçirilen destek çalışması, evcil hayvanlarla kurulan bağı, engelli ve yardıma muhtaç hayvanların bakımına yönelik somut bir katkıyla buluşturuyor.

Kediler için tasarlanan seri, yardıma muhtaç hayvanlara destek oluyor

MAMA ALIMI VE TEDAVİ GİDERLERİNE KATKI

ENCANDER’e sağlanan bağışın kullanım alanları, mama alımı ve tedavi giderleri olarak belirleniyor. Böylece destek, hayvanların beslenmesi ve ihtiyaç duydukları tedavilere erişimi gibi bakımın temel unsurlarına yöneliyor.

Derneğin tüzüğünde yer alan amaçlar arasında yardıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavilerini sağlamak, felçli ve engelli hayvanlara rehabilitasyon ve barınma imkânı sunmak ve yeni yuvalar kazanmalarına yardımcı olmak bulunuyor. Hayvanların yaşam haklarının korunması, toplumda hayvan sevgisi bilincinin geliştirilmesi ve hayvan hakları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi de ENCANDER’in amaçları arasında yer alıyor. Versuni’nin bağışı, bu kapsamda derneğin beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarına katkı sunuyor.

Türkiye’nin en güvenilen akıllı kedi ürünleri markası*

Philips, Euromonitor International’ın Temmuz 2026’da gerçekleştirdiği tüketici araştırmasına dayanan “No.1 Türkiye’nin en güvenilen akıllı kedi ürünleri markası*” konumuyla pet serisini tüketicilerle buluşturuyor.

Kedilere özel tasarlanan serinin çevresinde yürütülen ENCANDER desteğiyle, pet serisinden alışveriş yapan tüketiciler adına engelli ve yardıma muhtaç hayvanların bakımına katkı sağlanıyor. Çalışmanın merkezinde, derneğin bakım sorumluluğunu üstlendiği hayvanların mama ve tedavi ihtiyaçlarına destek olmak yer alıyor.

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