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Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor - Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yapılırken, taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal\'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor
24.11.2023 - 23:10,  Güncelleme: 23:34
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Kim Milyoner Olmak İster programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir dönem 'Selena' dizisiyle izleyicilerin ilgi odağı olan eşi Sinem Kobal'ı aldattığı öne sürüldü.

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Söz konusu iddia gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada "Kenanİmirzalıoğlu" ve "SinemKobal" etiketleri kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Konuyla ilgili binlerce kişi paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor
Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor
Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor
Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor
Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Ünlüler, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ünlüler Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor - Son Dakika
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