Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal\'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor

Kim Milyoner Olmak İster programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir dönem 'Selena' dizisiyle izleyicilerin ilgi odağı olan eşi Sinem Kobal'ı aldattığı öne sürüldü.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Söz konusu iddia gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada "Kenanİmirzalıoğlu" ve "SinemKobal" etiketleri kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Konuyla ilgili binlerce kişi paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları: