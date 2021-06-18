Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali ve Sempozyumu - Son Dakika

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Yeni Nesil Eğitim Programı (YENEP) kapsamında kurulan Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali ve Sempozyumunun açılışı Afyonkarahisar'da yapıldı.

ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz, kentteki termal bir otelde düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çevrimiçi katıldığı programda yaptığı konuşmada, çocuklara verebilecek en iyi şeyin eğitim olduğunu söyledi.

Bölgedeki insan kaynağının geliştirilmesi için çok ciddi projeler yapıldığını dile getiren Oğuz, şöyle konuştu:

"2018 yılından itibaren ise bu işi daha sistematik bir şekilde ve çocuklarımızdan başlayarak devam ettiriyoruz. Biz bölgesel bir kalkınma ajansı olarak yaptığımız ve yapacağımız her programda ve projede sadece illerimizi değil ülkemizin de vizyonunu esas alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için çizdiği vizyona en ufak bir katkı sunabileceksek elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. 2 yıl önce bir hayal kurmuştuk, şimdi bu hayali başta milli eğitim camiamızın vefakar ve çalışkan öğretmenleri olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Yönetim Kurulumuzun desteğiyle gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz."

Oğuz, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'taki Kendin Yap Atölyelerinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da Kendin Yap Atölyelerinin artık teknoloji üreten güçlü bir Türkiye olma yolunda ilerlemek için gerçek gücün sadece fiziksel güçte değil eğitilmiş insan beyninde de olduğunun farkındalığıyla, Afyonkarahisar eğitimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Sempozyuma, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, daire müdürleri ve eğitimciler katıldı.

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'taki Kendin Yap Atölyelerindeki öğrencilerin stantlar incelendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin de (AKÜ) destek verdiği sempozyum, yarın da internet üzerinden çevrimiçi olarak devam edecek.