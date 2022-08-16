Kenya'nın yeni başkanına kıtadan tebrik mesajları yağdı

Kenya'da devlet başkanlığı koltuğuna oturan William Ruto, Afrika'nın pek çok ülkesinden tebrik mesajları aldı.

Ruto'nun dün seçim komisyonunca başkan ilan edilmesinden sonra ilk tebrik mesajı Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'den geldi.

Ahmed, Twitter'daki mesajında, Ruto'yu tebrik ederek, ortak ikili ilişkiler ve bölgesel menfaatler için kendisiyle yakın çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, mesajında, "Hiç şüphem yok ki Ruto ülkesi, halkı ve kıtamız için ayrım gözetmeksizin çalışacak." ifadesini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Ruto'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, yakın iş birliği ve daha güçlü ikili ilişkilerin kurulması için kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, tebrik mesajında, ülkesinin Kenya'yı stratejik bir ortak olarak gördüğünü vurgulayarak, Kenya halkına barışçıl seçim süreci için tebrik etti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise barış ve refah içindeki bir kıta için Kenya'nın birliğinin ve müreffeh olmasının büyük öneme sahip olduğuna işaret etti.

Tanzanya, Güney Sudan ve Burundi gibi ülkelerin liderleri de Ruto'yu tebrik edenler arasında yer aldı.

Öte yandan, ABD'nin Nairobi Büyükelçiliği, Ruto'nun başkan olarak ilan edilmesinin seçim sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, tüm tarafların seçime ilişkin kalan anlaşmazlıkları barışçıl yolla çözmesini istedi.

Ülkede merakla beklenen başkanlık seçimi sonuçları dün açıklanmıştı. 9 Ağustos'ta yapılan seçimi, oyların 50,49'unu alan Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto kazanmıştı.

Muhalif aday Raila Odinga'nın ekibi, seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Sonuçları açıklayan seçim komisyonunun 7 üyesinden 4'ü seçim sonuçlarına imzalarını atmamıştı.